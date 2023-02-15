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施耐德电气执行副总裁尹正——

中国大市场  世界大机遇（镜头）

本报记者  罗珊珊
2023年02月15日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为宝马沈阳工厂的汽车生产线。
　　宝马集团供图

　　“中国的产业升级带来了新机遇。在实现‘双碳’目标进程中，中国市场对于绿色创新产品和低碳解决方案的需求越来越强烈，同时，各个产业对数字化技术和解决方案的需求也在提升。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，“中国经济展现的澎湃活力，给施耐德电气带来了巨大发展机遇。”

　　进入2023年，施耐德电气在华发展喜讯频传——

　　在上海，施耐德电气关键电源创新实验室正式启动运营，实验室拥有全球领先的兆瓦级认证测试平台，测试标准已获得多个国际权威机构认可。

　　在福建厦门，施耐德电气信息技术（厦门）有限公司的现代化生产工厂内，新一代数字化电能质量成套设备正式下线，全新柔性生产线同步启用。

　　从投资生产线到建工厂、成立公司，再到加速投资研发创新反哺全球，施耐德电气在中国的投资发展路径不断升级，通过在各大业务板块建立涵盖研发、供应链、合作伙伴等研产销一体化的机制，更加贴近中国市场，进一步赋能全球。

　　如今，中国已经成为施耐德电气的全球第二大市场和四大研发基地之一。施耐德电气已建成北京、上海、深圳、西安、无锡五大研发中心，发展形成了软硬件一体化的创新体系。

　　在尹正看来，中国市场的活力和韧性主要源于三方面：一是不断升级的市场，二是完善的产业链，三是强大的创新能力。尹正表示，中国的产业链门类齐全、完善，很容易找到质量好的供应商。中国拥有良好的创新环境、丰富的人才资源和生态伙伴资源，这些因素都吸引施耐德电气在中国持续投入。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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