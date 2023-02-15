人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快农村物流服务升级提质（市场漫步）

齐志明
2023年02月15日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　加快构建适应城乡居民消费升级需要的现代物流体系，以高质量供给引领、创造和扩大新需求

　　

　　河南西峡县五里桥镇封店村有了快递驿站，浙江山区县群众销售农产品用上了供销社建设的“供富大篷车”……越来越多的地方物流大动脉与微血管在广袤乡村地区不断延伸，助力农民生活更美好。

　　坚持扩大内需战略基点，加快培育完整内需体系，要求加快构建适应城乡居民消费升级需要的现代物流体系，提升供给体系对内需的适配性，以高质量供给引领、创造和扩大新需求。近年来，相关部门通过实施电子商务进农村综合示范等举措，推动各地加快完善农村现代商贸流通体系。但也要看到，当前我国农村物流仍存在设施现代化水平低、资源整合不充分、配送成本高等问题，推动农村物流补短板、锻长板、降本增效、提质升级是题中应有之义。

　　完善农村物流配送体系是促进农村消费、推进乡村振兴的重要举措。前不久，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出“补齐农村物流发展短板”“打造经营规范、集约高效的农村物流服务网络，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容、提质增效。”

　　优化网络布局。建设改造一批县级物流配送中心和乡镇物流配送站点，完善仓储、分拣、包装、运输等设施设备，增强对乡村的配送能力。发挥邮政、供销等基层优势，提高“快递进村”通达率，打通物流“最后一公里”梗阻。促进农村村邮站、电商服务站、便利店等网点设施共建共享，推动“多站合一、一点多能、一网多用”，最大程度释放网点设施的综合效益。

　　创新发展模式。鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、共同配送，支持县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体市场化合作，开展日用消费品、农资下乡和农产品进城等物流快递共同配送服务，降低物流成本。围绕农村产业发展和居民消费升级，推进物流与农村一二三产业深度融合，深化电商、快递进村工作，打造经营规范、集约高效的农村物流服务网络，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容。

　　加强主体培育。支持农村各类物流企业数字化转型，采用多种方式合作，做大做强，积极参与县域商业体系建设，促进农村消费。扩大农村电商覆盖面，加强农村电子商务、快递物流配送人员培训，提升电商直播销售、数字运营等实操技能，增强创业就业能力。

　　现代物流一头连着生产，一头连着消费，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。相信在各方努力下，以县级物流节点为核心、乡镇服务网点为骨架、村级末端站点为延伸的县乡村三级物流服务设施体系将加速建设，为促进形成强大国内市场、推动农民收入增长和农村消费升级发挥更大作用。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：探索现代农业发展道路 注重特色建设农业强国
　　人民网北京2月14日电 （记者李彤）“当前，我国农业农村发展政策好、机遇多、势头猛，正处在快速发展的新阶段。”“要把各类市场主体以全产业链经营等方式联结起来。…
税务部门曝光4起涉税违法违规案例 涉网络主播、普通纳税人及涉税中介
　　人民网北京2月14日电 （记者车柯蒙）2月14日，税务部门集中曝光4起涉税违法违规案件，其中，包括2位网络主播偷逃税被处罚、1名自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处、违规发布涉税虚假宣传信息1涉税中介被暂停受理业务。 西安市税务局第三稽查局依法对网络主播贾亚亚、加婵婵偷逃税案件进行处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部