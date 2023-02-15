齐志明

加快构建适应城乡居民消费升级需要的现代物流体系，以高质量供给引领、创造和扩大新需求

河南西峡县五里桥镇封店村有了快递驿站，浙江山区县群众销售农产品用上了供销社建设的“供富大篷车”……越来越多的地方物流大动脉与微血管在广袤乡村地区不断延伸，助力农民生活更美好。

坚持扩大内需战略基点，加快培育完整内需体系，要求加快构建适应城乡居民消费升级需要的现代物流体系，提升供给体系对内需的适配性，以高质量供给引领、创造和扩大新需求。近年来，相关部门通过实施电子商务进农村综合示范等举措，推动各地加快完善农村现代商贸流通体系。但也要看到，当前我国农村物流仍存在设施现代化水平低、资源整合不充分、配送成本高等问题，推动农村物流补短板、锻长板、降本增效、提质升级是题中应有之义。

完善农村物流配送体系是促进农村消费、推进乡村振兴的重要举措。前不久，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出“补齐农村物流发展短板”“打造经营规范、集约高效的农村物流服务网络，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容、提质增效。”

优化网络布局。建设改造一批县级物流配送中心和乡镇物流配送站点，完善仓储、分拣、包装、运输等设施设备，增强对乡村的配送能力。发挥邮政、供销等基层优势，提高“快递进村”通达率，打通物流“最后一公里”梗阻。促进农村村邮站、电商服务站、便利店等网点设施共建共享，推动“多站合一、一点多能、一网多用”，最大程度释放网点设施的综合效益。

创新发展模式。鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、共同配送，支持县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体市场化合作，开展日用消费品、农资下乡和农产品进城等物流快递共同配送服务，降低物流成本。围绕农村产业发展和居民消费升级，推进物流与农村一二三产业深度融合，深化电商、快递进村工作，打造经营规范、集约高效的农村物流服务网络，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容。

加强主体培育。支持农村各类物流企业数字化转型，采用多种方式合作，做大做强，积极参与县域商业体系建设，促进农村消费。扩大农村电商覆盖面，加强农村电子商务、快递物流配送人员培训，提升电商直播销售、数字运营等实操技能，增强创业就业能力。

现代物流一头连着生产，一头连着消费，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。相信在各方努力下，以县级物流节点为核心、乡镇服务网点为骨架、村级末端站点为延伸的县乡村三级物流服务设施体系将加速建设，为促进形成强大国内市场、推动农民收入增长和农村消费升级发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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