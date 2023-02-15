原标题：发力产业创新集群建设 盈康一生医疗器械数智产业园开工

2月14日，青岛高新区2023年春季重点项目集中开工仪式在海尔大健康产业园举行。现场，盈康一生医疗器械数智产业园等12个重点项目正式开工奠基，为青岛市加快构建竞争优势突出的现代产业体系贡献科创力量。

盈康一生医疗器械数智产业园将分二期开发建设，依托盈康一生旗下上市公司盈康生命的伽玛刀、体外短波治疗仪、乳腺机等核心产品，引入CDMO产业生态，打造国产医疗产品生态服务集群。同时，产业园也将以产品创新与服务创新为内核，充分调动海尔集团优质资源库，链接行业顶级研发平台，真正实现高水平医疗科技自主自强。

科技创新是经济发展的“动力源”，创新要素的聚集为持续激发实体经济快速发展注入新动能。作为国家双创示范基地和山东半岛国家自主创新示范区，青岛高新区牢牢把握“高”和“新”的发展定位，积极构建以生物医药及医疗器械为核心的“1+2+1”现代产业体系，持续塑造产业优势。优渥的营商环境为生物医药及医疗器械产业的集聚乘势提供了强大“磁场”，生物医药及医疗器械产业集聚了全市1/2的链主企业、1/3的市场主体。

作为海尔大健康生态品牌，盈康一生深耕生物科技、医疗器械、医疗服务等领域，布局海尔生物、盈康生命两家上市公司，其中，海尔生物医疗通过“场景服务+科技创新”，为科研院所、生物制药、医院等提供智慧生物样本库场景、智慧实验室场景、智慧医院场景等物联网解决方案，已入选首批“青岛市生物医药及医疗器械产业链链主企业”；盈康生命在医疗器械领域持续拓展，产品布局从肿瘤治疗设备延伸到诊断和康复领域，覆盖肿瘤、急诊、ICU等场景，入选医疗服务上市公司TOP20。可以认为，盈康一生关于生命健康的探索，与高新区的发展定位高度契合，产业园的落户也有利于双方共同促进区域乃至青岛市的大健康产业发展。

据了解，盈康一生医疗器械数智产业园项目是继“海尔生物医疗新兴产业园”“海尔生物安全科创园”后海尔在高新区布局的三期产业园，建成后海尔大健康产业园将扩至500亩，累计投资接近50亿。

盈康一生相关负责人表示，园区建设后，盈康一生将持续加大研发投入、创新和迭代，全面拥抱数智化，携手生态方共同突破高端医疗器械领域技术瓶颈，加快推进器械研发与临床服务融合创新，进一步培育壮大医药健康产业，孵化出更多具有国际竞争力的国产医疗产品。

随着盈康一生医疗器械数智生态园的正式开工，汇聚百亿产值的产业园区、产业要素聚集、产业功能多元的前沿医药健康技术转化示范高地，将在青岛高新区落地生根，为器械行业的蓬勃发展与高端医疗器械领域“国家名片”注入强劲动力。

(责编：董童、李源)

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