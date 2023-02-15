原标题：中央一号文件释放加快建设农业强国信号

2023年中央一号文件2月13日发布。文件部署全面推进乡村振兴重点工作，并提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排，释放加快建设农业强国信号。

强国必先强农，农强方能国强。围绕粮食安全、宜居宜业和美乡村、农民增收致富等百姓关心的话题，14日，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局有关负责同志在国新办举行的发布会上进行全面解读。

全方位夯实粮食安全根基

党的二十大报告提出，加快建设农业强国。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在会上介绍了农业强国的内涵。

“农业强国内涵既包括生产力发展，也包括生产关系变革；既包括农业全面升级，也包括农村全面进步、农民全面发展。”唐仁健说，要加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

保障粮食和重要农产品稳定安全供给是建设农业强国的头等大事。今年中央一号文件强调，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

去年，面对疫情灾情交织叠加等多重影响，我国粮食生产再夺丰收，连续8年稳定在1.3万亿斤以上，为经济发展提供了重要支撑。唐仁健表示，下一步将多措并举，全方位夯实粮食安全根基：

——目标上，稳住面积、主攻单产、力争多增产。推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，开展吨粮田创建，加力扩种大豆油料，扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆；抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动；加快构建多元化食物供给体系。

——措施上，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。加强基础设施建设，坚决守住18亿亩耕地红线，完成高标准农田新建和改造提升的年度任务，抓紧制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案。强化科技装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，向科技要产量、要产能。

——政策上，健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，完善玉米大豆生产者补贴，提高大豆补贴力度，推动扩大大豆政策性收储和市场化收购，逐步扩大稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围。继续把粮食生产目标任务下达各省区市，严格省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核。

扎实推进宜居宜业和美乡村建设

建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义。中央农办副主任、国家乡村振兴局局长刘焕鑫在会上表示，从美丽乡村到宜居宜业和美乡村，是对乡村建设内涵和目标的进一步丰富和拓展。

“乡村建设既要见物也要见人，既要塑形也要铸魂，既要抓物质文明也要抓精神文明，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。”刘焕鑫说，今年中央一号文件硬件、软件两手抓，对乡村建设作出具体部署。

刘焕鑫表示，硬件建设方面，要逐步让农村基本具备现代生活条件，将以农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设、基本公共服务能力提升等为重点，并着力构建规划引领、风貌引导、农民参与三个机制。“在尊重农民意愿、引导农民全程参与乡村建设的基础上，要适应城乡格局、乡村形态变化，把原生态乡土特点彰显出来，把现代化生活元素融入进去，留住乡风乡韵乡愁。”

软件建设方面，着力塑造人心和善、和睦安宁的乡村精神风貌。刘焕鑫指出，我国自古以来崇尚“和”的理念，要把“和”的理念贯穿乡村建设始终，滋润人心、德化人心、凝聚人心。

刘焕鑫介绍，要整合载体加强和改进乡村治理，各部门的力量统筹起来，提升乡村治理效能；创新抓手加强农村精神文明建设，增加富有农耕农趣农味、体现和谐和顺和美的乡村文化产品和服务供给，持续推进农村移风易俗。

巩固拓展脱贫攻坚成果

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。

2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深化之年。刘焕鑫说，经过各方面的共同努力，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，主要表现在没有发生规模性返贫现象、脱贫劳动力就业形势保持稳定、脱贫地区和脱贫人口收入较快增长三方面。

党的二十大报告指出，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。今年中央一号文件继续将巩固拓展脱贫攻坚成果，作为底线任务之一进行强调部署。“我们将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续抓紧抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，努力让脱贫群众生活更上一层楼。”刘焕鑫说。

据介绍，今后将采取三方面举措：抓监测帮扶落实，开展监测对象常态化监测和集中排查，实行分类帮扶；抓发展动力培育，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，深化东西部劳务协作；抓帮扶政策完善，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策。

拓宽农民增收致富渠道

去年底召开的中央农村工作会议强调，要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道。中央农办专职副主任、农业农村部党组成员吴宏耀介绍，今年中央一号文件从稳定就业增收、经营增效提升、财产收入挖潜、转移收入拓展四方面部署。

“要顺应趋势，发展比较优势明显、带动能力强、就业容量大的县域富民产业，带动农民就近就地就业创业。”吴宏耀表示，将强化各项稳岗纾困政策落实，提高就业技能，增加就业岗位，创造就业机会，稳定农民工就业。

据介绍，下一步，我国将深入开展新型农业经营主体提升行动，带动小农户合作经营，共同增收；深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，让农民更多分享改革红利；继续加大强农惠农富农政策力度，逐步提高农村社会保障水平。（记者严赋憬、于文静、侯雪静、陈冬书）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经