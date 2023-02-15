原标题：360数科更名奇富科技 全面拥抱金融科技新战略

北京时间2月14日，360数科宣布公司品牌更名为奇富科技，在品牌更名的同时亦宣布公司将全面聚焦金融科技战略，帮助金融机构实现数字化转型。

奇富科技的品牌含义为“用先进科技，为社会创造财富”，“奇”代表着科技探索、创新实践，这是企业的进步动力，永葆进取之心；而“富”则代表通过提供丰富、高效的金融科技解决方案，满足用户对美好生活的向往。

奇富科技是中国卓越的人工智能驱动的信贷科技服务平台，秉承“始于安全、 恒于科技”的初心，凭借智能服务、AI研究及应用、安全科技，赋能金融机构提质增效，助推普惠金融高质量发展，让更多人享受到安全便捷的金融科技服务。

“此次品牌更名反映了我们抢占数字技术制高点、推动金融机构数字化改造的决心，”奇富科技CEO吴海生表示，当前正处于技术革命的十字路口，从云计算、区块链、元宇宙到现在火爆全球的ChatGPT，每一次技术发展的浪潮无不让人兴奋，我们将致力于将这些技术应用到金融领域，为金融机构合作伙伴和用户提供更高效的科技服务和解决方案。

对合作伙伴而言，奇富科技致力于帮助金融机构提升智能化水平。智能技术的多场景应用，彻底改变了传统金融业的服务模式，在传统金融机构的科技革命过程中，金融机构自身科技能力建设，尤其是中小银行的数字化转型成为刚需。经过多年金融领域实践，奇富科技以自身强大安全生态为依托，完成了在人工智能、大数据、云计算等技术方面的专业积累。目前，已与银行、消费金融公司、信托公司等建立广泛合作，针对不同类型金融机构的需求提供定制化解决方案，帮助它们完成数字化、智能化升级改造。

对用户而言，奇富科技致力于帮助金融机构将服务延伸到普惠个体。奇富科技深知，小企业是大民生的缩影，也是促进实体经济发展的基本细胞，从成立之初，就通过自身数字化服务能力，助力金融机构合作伙伴为小微企业主和个体工商户提供快速便捷的资金周转服务。面对三年疫情，奇富科技更是把对小微企业的呵护融入主营业务的方方面面，通过提供专业化、精准化的金融科技解决方案，协同所合作的多家银行，定策略、调参数、改系统，落实分期、息费减免、本金延缓等暖企、惠企措施，帮助小微企业渡过难关。

更名也更加准确地反映了公司在股权关系、业务战略等方面作为独立实体的存在。吴海生表示，虽然公司的名字源自360，但双方在业务定位上截然不同且相互独立。360主打数字安全，而奇富科技则深耕金融科技服务市场。更名后，可以更加突出公司自主发展金融科技战略的决心。

(责编：曹淼、李源)

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