原标题：多地上调城乡居民基础养老金，涨了多少？

养老金迎来新变化。

新年以来，已经有不少地区宣布提高城乡居民基础养老金。一些省份也已经明确会上调退休人员的基本养老金。

多地城乡居民基础养老金迎来上涨

城乡居民基本养老保险待遇由基础养老金和个人账户养老金构成。其中，基础养老金由中央政府确定的基础养老金最低标准、地方政府提高的基础养老金和加发的年限基础养老金三部分构成。

2023年以来，多地上调城乡居民基础养老金标准，至少包括宁夏、河南、河北、贵州等地。

其中，宁夏自2023年1月起，全区城乡居民基础养老金每人每月调增10元，调增后，全区城乡居民基础养老金标准达到每人每月180元。

河南从2023年1月1日起，将城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至每人每月123元，即在原每人每月113元的基础上增加10元。

河北自2023年1月1日起，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月123元提高到133元。

贵州在2023年政府工作报告提出，城乡居民基础养老金最低标准提高到每人每月128元。

此外，一些城市也调整了城乡居民基础养老金标准，其中，长沙自2023年1月起，城乡居民基本养老保险基础养老金再次提高10元。泉州市城乡居民基础养老金每人每月增加10元，调整后各地基础养老金标准均不低于每人每月150元。

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所研究室主任冯文猛对中新财经表示，各地纷纷上调城乡居民基础养老金，凸显了对进一步提升城乡居民养老保障水平的重视。城乡居民基础养老金的上涨，对于城乡居民养老保险参保人员来说是一种利好。

二十大报告要求，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。冯文猛认为，这些年，城乡居民养老保险制度不断完善，补助资金持续投入，在各项措施支持之下，建立更加公平、更可持续、多层次的养老保障体系更进一步。

多地明确会上调退休人员基本养老金

城乡居民基础养老金上涨，那么退休人员的基本养老金今年会上涨吗？

中新财经注意到，目前已经有一些省份在2023年政府工作报告中明确提出会提高退休人员基本养老金。

其中，河南在2023年政府工作报告中明确，提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金和基本医疗保险财政补助标准。

宁夏在2023年政府工作报告中提出，继续提高退休人员基本养老金。上海在2023年政府工作报告中表示，统筹提高养老金、医保、低保等社保待遇标准。

北京在《北京市2023年办好重要民生实事项目分工方案》中提出，继续调整退休人员基本养老金、工伤保险定期待遇、城乡居民基础养老金和福利养老金标准。

按照《社会保险法》的要求，国家建立基本养老金正常调整机制。根据职工平均工资增长、物价上涨情况，适时提高基本养老保险待遇水平。

国家统计局的数据显示，2022年中国经济增长3%，全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长2.9%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)

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