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国信证券启动交易所债券做市业务

2023年02月15日08:42 | 来源：中国经济网
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原标题：为高质量发展新添动能：国信证券启动交易所债券做市业务

　　近日，上交所、深交所债券做市交易业务正式启动，国信证券作为首批12家试点做市商之一，正式参与到该项业务。交易所债券做市业务运行一周以来，报价债券成交活跃，市场价格平稳。

　　为率先获得交易所债券做市商资格，国信证券在业务制度、人员培训、做市策略、信息系统等多方面进行了积极筹备，最终通过验收，成为了首批交易所债券做市商。本次获批交易所债券做市业务资格，是国信证券获得“上市证券做市交易”牌照之后，在上市证券做市交易业务领域的又一重大突破。

　　国信证券相关负责人认为，交易所债券做市是继科创板股票做市之后的新增上市证券做市业务品种，未来会成为做市业务板块新的增长点。在债券做市领域，“银行间+交易所”的双做市模式，将助力公司更灵活、更广泛、更深入地为市场提供流动性，参与跨市场定价，为公司更好地服务实体经济增加动能。

　　国信证券将切实履行做市商责任，以服务市场为核心，努力推动形成良好的一二级市场联动机制，积极引导适合交易所债券市场的优质发行主体与投资人参与进来，助力我国债券市场全面发展。同时以科学合理的机制设计和更加严格的风险管理模式开展做市业务，为证券公司开展其他资本中介业务积极赋能。

　　以做市业务为契机，国信证券将不断提高投融资一体化能力、风险定价和持续追踪的能力、提供长期融资服务的能力，从市场组织者的角度出发，切实降低实体经济融资成本，服务经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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