原标题：国家发改委：推进废旧设备回收利用 引导加大金融支持力度

记者14日获悉，国家发展改革委近日发布《关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知》，部署加快构建废弃物循环利用体系，推动废旧设备资源物尽其用，做好基金和贷款项目中废旧设备回收利用工作。

近期，随着稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，政策性开发性金融工具已签约投放的项目（以下简称“基金项目”）和扩大制造业中长期贷款、设备更新改造专项再贷款财政贴息已签约投放的项目（以下简称“贷款项目”）陆续开工建设，重点设备加速迭代升级，废旧设备加快退役淘汰。国家发展改革委表示，废旧设备中蕴藏着丰富的金属资源，是巨大的“城市矿产”，做好废旧设备回收利用工作意义重大。

根据通知，各地发展改革委要对照项目清单，全面摸排本地涉及退役淘汰废旧设备的基金和贷款项目情况，建立相关基金和贷款项目中废旧设备规范回收利用工作台账，指导相关项目单位在推进项目实施时统筹考虑废旧设备回收利用工作，及时跟踪调度辖域内相关项目退役淘汰的废旧设备的种类、数量、去向等基础信息。

同时，着力解决相关项目废旧设备回收利用工作中的信息不对称、对接不通畅等问题，做实做细资源循环利用企业与相关项目业主单位的供需对接工作。鼓励资源循环利用重点企业发展废旧产品设备回收、运输、拆解、利用一体化业务模式，减少中间环节，降低交易成本。鼓励60个废旧物资循环利用体系建设重点城市创新方式方法，强化相关基金和贷款项目废旧设备回收利用供需对接。

据悉，国家发展改革委将符合条件的废旧设备回收利用项目纳入中央预算内投资支持范围，重点支持废旧设备回收、拆解处理、再制造、资源化利用等资源循环利用能力建设。支持各地加强与金融机构的沟通协调，引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的金融支持力度。（记者 汪子旭）

(责编：赵竹青、陈键)

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