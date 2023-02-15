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银行低利率“揽客” 消费贷市场升温

2023年02月15日08:49 | 来源：经济参考报
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原标题：银行低利率“揽客” 消费贷市场升温

　　在扩内需、稳经济的政策指导下，金融机构纷纷加码消费信贷业务。近段时间，多家银行加大消费贷利率优惠力度，推广相关消费贷产品，当前头部银行消费贷最低利率已普遍降至4%以下。

　　业内人士预计，伴随经济形势向好，消费回升有望带动消费信贷回暖，加之消费信贷机构积极发力，消费信贷业务有望走出低谷。同时，对于消费者而言，应注意消费贷款用途仅用于个人合理合法的消费支出，不得将贷款用于购房、投资等非消费领域以及法律法规禁止的用途。

　　多银行消费贷利率降至4%以下

　　“感觉年后消费贷推销力度明显加大了，我半个月之内已经接到好几次银行电话。”在北京市朝阳区工作的白领黄女士对记者表示，自己在一年多前在某股份行做过消费贷款，当时利率在4.8%左右，但前两天在接到招商银行客户经理的电话时得知，闪电贷年利率仅在3.4%左右，让她不免有些心动。

　　降低利率并非个例，记者通过银行网点、App查询等方式了解到，当下工、农、中、建四大国有行的消费贷产品利率最低均在4%以下。如，工行个人信用消费贷款“融e借”额度最高可至100万元，年化利率最低3.7％，年限最长为5年，可在租房、家装、教育、购买家电、汽车等合理消费方面提供服务；中行“随心智贷”额度最高30万元，年限最长为3年，年利率最低可至3.65％。

　　不仅利率低，从多位用户反馈的情况及记者实际操作来看，大多数银行放款较快，几乎“秒到账”。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，“一方面，市场资金利率持续下行，带动了消费贷利率回落；另一方面，此前由于多重因素，消费信贷增速明显放缓，部分机构积极推动业务恢复及应对同业激烈竞争，调降消费贷利率。”

　　消费贷利率走低并不意味着申请门槛降低。不少贷款人表示，想要申请到最低贷款利率并不容易，需要符合银行多项资质要求，且款项在使用中也会存在一定限制。

　　在北京通州区某私企工作的张先生向记者表示，“工行的个人信用贷款虽然显示的额度很高，但经过测算后，真正能申请的额度仅有5万元，主要是因为工作单位、社保缴纳情况、银行流水等资质受到了限制。”

　　多重因素助推消费贷增长

　　消费贷利率降低的背后一方面是利率市场化的大势所趋，另一方面也离不开监管政策的鼓励。

　　继去年8月提出“要发挥贷款市场报价利率指导作用，支持信贷有效需求回升，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本”后，1月28日召开的国常会再次强调，要组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复，合理增加消费信贷。

　　“中央层面提出‘合理增加消费信贷’，这是对消费信贷发展的肯定，具有重要意义。”招联首席研究员董希淼说，消费信贷对于提振消费、扩大内需具有较好的促进作用；消费金融有助于改善居民消费能力，也有助于提高消费的灵活性、便利性。

　　从数据来看，个人消费信贷仍有增长空间。据人民银行统计，2022年全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，相较2021年全年的1.84万亿元低0.76万亿元。

　　机构普遍预计，今年消费贷有望在2022年低基数的基础上企稳回升。华泰证券银行业分析师沈娟表示，在2020年和2022年两波疫情的扰动下，消费贷增长明显承压，预计随着居民收入的提升和社会消费场景的恢复，居民消费贷款增速也有望快速回升。

　　广发证券银行业分析师倪军认为，自2022年部分银行就已开始发力消费贷的增长。2023年，预计非按揭消费贷、经营贷将持续发力。

　　使用消费贷应量力而行

　　业内人士提醒，消费贷一定要按需申请，量力而行，不要盲目借贷。同时，多家银行机构在发放、推广消费贷时也已进行提醒，消费贷款用途仅用于个人合理合法的消费支出，不得将贷款用于购房、投资等非消费领域以及法律法规禁止的用途。

　　监管部门也已明令禁止资金违规流入楼市。银保监会在最新修订的四大信贷管理制度中明确强调，个人经营贷挪用于房地产，借款人应承担违约责任。近期，深圳市房地产中介协会也发布提示，针对当地个别“金融贷款中介”协助客户获得享受国家减息政策的经营性贷款后，引导所贷资金违规流向房地产领域，明确指出该行为不仅违反了国家相关金融信贷政策，还严重违背国家“房住不炒”的定位与原则。

　　董希淼表示，居民个人应将自己债务水平保持在合理限度之内，一般而言，每月还贷支出不应超过家庭收入的一半。特别是年轻客户，不可通过“以卡养卡”“以贷还贷”等方式盲目借贷。

　　对于银行而言，消费贷的投放力度加大会带来相应风险，商业银行应完善对信贷客户的贷前审查和信用评级，以及贷后风险化解。金融机构在支持消费回暖的前提下，也要注重产品、业务的风险控制，防范由此带来的系统性风险。

　　“消费信贷不可过度增长，服务对象并非越下沉越好。”董希淼说，金融机构、互联网平台应采取措施，有效防范过度下沉、过度授信带来的“不该贷”“过度贷”等问题，进一步降低“共债风险”的发生概率。（记者 向家莹）

(责编：赵竹青、陈键)
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