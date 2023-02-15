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产业新观察：VR拓展产业新空间 市场规模向3500亿元迈进

2023年02月15日08:49 | 来源：经济参考报
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原标题：产业新观察：VR拓展产业新空间 市场规模向3500亿元迈进

　　连日来，位于南昌经开区的南昌腾讯众创空间里，江西情景科技有限公司副总经理付玥正为外省一景区进行360度5D环幕影院设计与内容制作，这一设计将为游客带来沉浸式旅游新体验。

　　“作为一家研发球幕飞行影院的企业，我们专注主题公园特种电影、虚拟现实（VR）互动影片、增强现实（AR）互动内容开发以及多媒体互动项目制作。短短几年，公司从刚开始的寥寥数人发展到现在拥有几十人的核心技术团队，年营业额增加近10倍。”付玥说。

　　记者注意到，近年来，由于政策扶持、基础设施支撑以及应用场景拓展等多方面利好，VR领域投融资热情高涨，市场空间加速打开，并向着到2026年产业总体规模超过3500亿元的目标迈进。

　　由“虚”向“实” 应用场景加速落地

　　打开微信小程序，选定目的地，只见一个名为“迎迎”的数字人出现在页面，在虚拟空间行走，带领旅客前往公交站、地铁站、网约车候车点等目的地。“作为现有导示系统的补充，数字人导航可计算最优路线，为旅客解决在高铁站容易迷路的问题。”南昌西站综合服务中心项目办负责人王珏说。

　　不仅可以导航，在南昌市小核桃科技有限公司展示厅，记者看到，这里有正在吟诗作对的“诗人”，宣传反诈的“民警”，教学授课的“老师”，服务群众的“银行大堂经理”……南昌市小核桃公司CEO李梁介绍，相比于早期的动画形象，虚拟数字人最大的变化就是可以和真人互动。

　　以数字人为代表的新业态，是VR由“虚”向“实”，加速落地的场景之一。随着应用场景的不断丰富，VR技术赋能千行百业的态势日益明显。

　　记者了解到，在世界VR产业大会举办地江西南昌，产业正呈加速集聚之势，全市拥有VR相关企业278家，微软、华为、阿里、联想、HTC（宏达）、科大讯飞等龙头企业先后落地南昌，聚集了联创电子、华勤电子、小派科技、江西影创、三极光电等VR配套企业，形成了覆盖硬件制造、软件开发、内容创作等VR全产业链。

　　工信部数据显示，近年来，我国虚拟现实产业加速发展，投融资信心和活跃度进入一轮新高潮。2021年我国虚拟现实领域投融资规模涨幅超过100%；相关企业已经超过1万家。

　　赛迪顾问数据显示，2019年至2021年，我国虚拟现实市场规模不断增长，从2019年的282.8亿元增长至2021年的583.9亿元，市场规模实现翻番。赛迪顾问预测，我国虚拟现实市场规模仍将保持快速增长，2023年将突破1000亿元大关。

　　政策持续加力 发展迎战略窗口期

　　产业发展背后是政策的逐步完善和各界的不断探索。政策上，从中央到地方一系列支持VR技术发展、应用落地的举措为产业提供了有力支撑；网络基础设施上，5G发展提速，全国累计建成开通5G基站超过230万个，“大带宽、低时延、广连接”的特点为VR应用推广创造了良好网络条件；新消费场景不断拓展，为VR产业发展创造了有利的市场环境。

　　更多利好还在持续释放。“十四五”发展规划纲要将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

　　2022年底，工业和信息化部等五部门印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（简称《行动计划》）指出，经过多年发展，虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。

　　《行动计划》进一步明确发展目标，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。并从深化技术研发、开展应用试点、打造产业集群、强化人才支撑等多方面部署保障举措。

　　地方上也在积极部署。1月30日，江西公布的《江西省未来产业发展中长期规划（2023-2035年）》提出，发挥江西在AR/VR终端入口发展的先发优势，建成全国数字经济发展新高地和场景创新应用先导区。此前，山东在2023年的政府工作中提出，推动集成电路、超高清视频、虚拟现实等数字产业突破发展，支持潍坊建设元宇宙产业园。北京、上海等地也在积极打造各具特色的虚拟现实产业集群。

　　产业加速成长 拓展实体经济增长空间

　　业界人士分析，随着政策支持和市场需求等有利因素发挥作用，我国VR产业潜力将进一步释放，为实体经济增长拓展新空间。

　　中国数实融合50人论坛智库专家、国研新经济研究院创始院长朱克力对《经济参考报》记者表示，我国虚拟现实产业发展具有较为充分的条件支撑。从政策层面看，相关部门将VR技术纳入战略性新兴产业体系，推出了一系列举措进行系统支持，促进技术与行业应用融合发展，其中包括在财政金融方面助力企业技术研发和推广、支持优质企业上市等。从市场层面看，随着产业技术的成熟和市场需求的提升，VR应用范围也不断扩大，尤其在文旅、教育、医疗及娱乐等领域具备市场前景和发展空间。

　　“虚拟现实产业化发展，作为现代产业体系的其中一环，将在推动我国经济高质量发展中发挥创新引领作用，通过加快制造企业技术改造升级，提升企业市场竞争力，助推技术变革与产业结构优化，促进数实融合走向深入，拓展实体经济增长空间。”朱克力说。（记者 余贤红 王文博）

(责编：赵竹青、陈键)
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