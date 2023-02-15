原标题：中国首个甲醇制氢加氢一体站在大连自贸片区投用

中国首个甲醇制氢加氢一体站15日在中国(辽宁)自贸区大连片区投入使用，该站每天可产出1000公斤99.999%高纯度氢气。项目的成功投用突破了阻碍氢能源普及应用的瓶颈，为在全国范围内加快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络提供了可复制、可推广经验，将有力推动氢能产业发展。

甲醇制氢是制氢的一种技术路线。中国是世界上最大的甲醇生产国，占全球甲醇产能的60%，甲醇来源丰富、成本低廉，常温常压下作为液体便于储存和运输。当前，氢气的储存和运输是制约氢能产业发展的关键环节，然而目前中国加氢站主要依靠长管拖车进行运输，受设备影响，氢气运输能力低、成本高、装卸时间长且综合能效低。

为解决上述问题，中石化集团自主研发了分布式甲醇制氢系统，包含甲醇重整、催化氧化、过程强化、系统集成等多项自主创新成果。

据介绍，首个甲醇制氢加氢一体站是由中石化燃料油公司大连盛港油气氢电服“五位一体”综合加能站升级而来，占地面积仅64平方米，场地利用率为全国最高。产氢能力为每小时500标准立方米，生产过程中无固废影响、无废水外排、无尾气污染。

在成本方面，与其他制氢原料相比，甲醇来源丰富、成本低廉，常温常压下作为液体进行储存和运输的安全性和经济性更高，相比加氢站传统用氢方式成本可降低20%以上。

中国石化燃料油销售有限公司执行董事杨军泽表示，中国石化甲醇现场制氢加氢一体站的正式运营，证明了分布式甲醇制氢是中国加氢站可持续发展的有效路径，为在全国范围内加快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络提供了可复制、可推广经验，对降低氢气成本、大规模推广应用具有积极贡献。

当日，中石化综合加能站项目集中开工仪式在此期间举行。项目总投资6亿元，将在逍遥湾等地建设6座集制氢、加氢、加油、加LNG、充电、综合服务等功能于一体的综合加能站。

此外， 中石化大连氢能装备产业园也在此期间签约。产业园选址大连自贸片区氢能产业园，一期项目总投资10亿元，占地面积8.8万平方米，开展甲醇制氢装备及零部件研发和生产，为全国制氢加氢一体站建设提供“一站式”解决方案。一期项目年产制氢一体化装备40套，年产值20亿元，预计今年10月投产。(记者 杨毅)

(责编：曹淼、李源)

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