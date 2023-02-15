原标题：兴业银行：精准施策促消费 多措并举提信心

“久违了，记忆中的中山路又回来了。”小周是土生土长的青岛人，近日她跟随拥挤的人潮，一路拍下了青岛百年老街——中山路上的繁华与喧嚣。历经三年疫情，看着涌动的人潮，兴业银行青岛分行也格外动容，因为这份热闹背后，也有他们的一份助力。

为让百年老街重新焕发活力，兴业银行青岛分行组建专业服务团队，主动为项目方提供全流程金融服务支持，仅用三天时间就完成了城市更新贷款审批，让广大市民再次深切感受到“上街里”的烟火魅力。

中山路的烟火气，是我国经济疫后复苏的典型缩影，也是兴业银行靠前发力促消费的生动样本。2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是努力实现经济运行整体好转的关键一年。中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。即将迎来成立35周年的兴业银行，始终胸怀“国之大者”，主动担当作为，在全国各地升腾的烟火气中，靠前发力、精准施策，为促消费、提信心贡献金融力量。

点燃消费热情 促进餐饮复苏回暖

“订不到包厢了。”“等位，前面还有好几桌。”对于消费的复苏，餐饮业老板们最敏感，熬过了三年的冷清，今年的“爆满”倏然而至。

“蟹子楼包间从大年三十就出现了爆满，现在不到10点半，48个包间就预定出去了45个，剩下的几个包间等不了几分钟就会客满。再来客人，只能引导到大堂散席了。”大连蟹子楼饭店总经理孙志刚今年以来还没休息过，奔前跑后忙得不可开交。

蟹子楼是大连市第一家主题海鲜餐厅，已有24年经营史。疫情发生后，餐饮业承受了多重压力，蟹子楼也不例外。“在我们经营最困难的时候，兴业银行提供了600万元扶持性贷款，帮助蟹子楼渡过经营困难期。”孙志刚说。

如今，餐饮消费迅速回暖，兴业银行大连分行客户经理又来了。趁着孙志刚难得的工作间隙，两人商量着下一步加大金融支持事宜。虽说蟹子楼现有80多名员工，但这几天老顾客也开始回流，3年没出现的用工荒突然间就来了，增加用工就要增加一笔不小的成本。

孙志刚的难处，兴业银行大连分行早有考虑，事实上，这也正是该行客户经理此行来蟹子楼的目的。“扩大用工就是扩大就业，根据国家普惠金融工作要求，我们可以为蟹子楼提供更优惠的信贷政策。”孙志刚听完吃下了一颗定心丸。

同样的场景也在福州上演。刚刚过去的新春佳节，一抹抹“朴朴绿”穿行在榕城的大街小巷，托起久违的“烟火气”。火热的生意背后，也有幸福的烦恼。“正月是备货的高峰期，资金压力非常大。”上游供应商黄伟感叹，“一年就一趟，晚了就没了！”

了解供应商们的金融服务痛点后，兴业银行福州分行迅速出击，大力推广数字供应链产品——兴享数融。“支持线上办理，手续全面简化，为电商和大型超市等生活消费类的上游供应商提供一站式供应链金融服务。”福州分行相关负责人介绍，截至1月末，兴业银行福州分行通过“兴享”供应链平台线上产品已累计服务上游供应商超百户，累计提供融资支持超3亿元。

熬过最难时刻，餐饮业复苏呈现欣欣向荣之势。兴业银行不断加码金融支持，为遍布全国的“舌尖美味”送来金融滋养，加快促进行业复苏回暖。

丰富金融供给 释放消费潜力

走进菜市场选一把新鲜的蔬菜，拐进水果店称几斤时鲜的水果，烟火日子正在生活的各个角落回归。兴业银行也正通过消费信贷、信用卡、数字人民币钱包等多种金融方式，为美好生活添砖加瓦。

近日，家在义乌的陈女士通过兴业生活APP了解到，兴业银行在该地区的鲜丰水果推出满100元减50元的优惠，她随即邀请三位家人一同在兴业生活APP领券，并在水果店里选了310元水果，实际只支付了160元。“金额不大，但心里美滋滋的。”陈女士表示。

类似的优惠活动，兴业银行正在全国各地推广。支付立减、折扣优惠、低价秒杀等一系列丰富多彩的消费福利活动，给持卡客户带来了多重惊喜。激活市场潜力，提振市场信心，“兴业力量”暗藏于每一次支付里。同时，作为数字人民币运营机构，兴业银行还在试点地区通过各种优惠活动加大数字人民币钱包推广力度，不断拓展完善数字人民币消费场景，让广大市民乐消费、享实惠，提升市民幸福感。

在绍兴，市民陈女士近日通过兴业银行公积金“兴闪贷”成功申请了20万元个人消费贷授信，这笔钱将用于她新近交付的新房装修。“装修需要一大笔钱，我目前手头的资金还要还按揭，装修实在有些压力。感谢兴业银行送来的及时雨。”陈女士欣喜表示。

汽车消费是拉动消费的重要动力，在绿色发展理念的驱动下，新能源汽车消费持续升温，保持高速增长势头。近年来，兴业银行将汽车金融作为重点布局的五大新赛道之一，发挥绿色金融领先优势，聚焦造车、买车、用车全客户旅程，与头部新能源车企合作开展信用卡购车活动，积极布局“车生活”优惠权益，完善车主服务，满足客户汽车出行类场景需求。到去年末，该行汽车金融贷款余额超过1000亿元。

聚焦提升新市民消费能力，兴业银行子公司兴业消费金融公司推出“立业计划”，为务工就业落户城市的新市民群体量身打造，面向具备全日制大专及以上学历的青年发放租房、职场培训、日常消费贷款，额度可基本覆盖一年生活和学习成长需要的资金需求，还款期限可长达3至5年，毕业三年内还可选择最长前36月只需还息的灵活还款政策，为新市民群体尽快融入城市生活护航。目前，“立业计划”已覆盖上海、南京、苏州、杭州、福州、泉州、厦门等城市，为约12.4万名客户提供贷款支持，累计发放贷款金额近20亿元。

下一步，兴业银行将充分发挥金融作为供给与需求的纽带作用，持续加大餐饮、住宿、文旅等消费服务市场主体纾困支持，聚焦住房、汽车等重点领域激发消费潜力，因地制宜完善新市民金融服务，以数字化方式不断拓展消费场景，降低居民消费金融服务成本，为扩大内需、巩固经济回升向好态势注入更多金融动力。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经