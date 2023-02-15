原标题：扎实推动京津冀协同发展走深走实 静海区人民政府驻京招商指挥部在京揭牌成立

2月14日，天津市静海区在国家工业信息安全发展研究中心举行区政府驻京招商指挥部成立仪式。国家工业信息安全发展研究中心主任赵岩，天津市政府驻北京办事处主任袁新河，静海区委书记刘春雷，区政协副主席、驻北京招商指挥部指挥长王勇共同揭牌。

驻京招商指挥部的成立标志着静海区面向北京精准招商迈出了坚实一步，指挥部将围绕招引北京非首都功能项目，广泛开展各类招商引资洽谈活动，争取更多优质企业和项目落户静海投资兴业，推动静海招商引资工作迈向新高度。工信融商产业园管理有限公司作为国家工业信息安全发展研究中心与融商集团合作创立的平台公司也于当日挂牌成立，公司将致力于构建全产业链服务平台，多领域服务企业成长发展。

刘春雷在致辞中表示，静海区成立驻京招商指挥部是全面贯彻党的二十大精神、深入落实中央和市委经济工作会议精神的重要举措，更是认真落实市委、市政府“十项行动”部署要求、扎实推动京津冀协同发展走深走实的务实之举。静海区将持续加强与市驻京办事处的交流沟通，加大跑步进京对接争取力度，持续打造一流营商环境，吸引更多北京非首都功能优质项目落户静海。希望国家工业信息安全发展研究中心能够以工信融商产业园为合作基础，不断拓宽合作领域，巩固扩大合作成果，共同谱写合作共赢新篇章。

袁新河表示，静海区位优势明显，产业基础雄厚，资源要素集中，发展潜力巨大。驻京办事处将持续深化与静海区的交流合作，为静海区多搭建平台、多提供信息，共同服务天津高质量发展。

国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙表示，中心未来将以工信融商产业园为纽带，持续提升产业数字化、工业安全、软件生态、智库咨询等四大核心业务能力，为静海经济高质量发展提供更多科技支持。

随后，与会领导实地参观了国家工业信息安全发展研究中心相关业务所及实验室。

天津市政府驻京办、区有关部门园区和工信融商有关负责同志参加。

(责编：曹淼、李源)

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