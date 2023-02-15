人民网记者 许维娜

数据显示，今年春节假期，国内消费相关行业销售收入与上年相比增长12.2%，与 2019 年春节假期相比年均增长 12.4%，其中家居升级类商品消费增长较快，家具、五金销售收入同比分别增长 15.2%、8.6%。

有专家表示，数字经济大背景下，数据成为关键的生产要素，数字化转型已经成为家装家居产业必须要面对的命题。

数据还显示，83%传统企业已深度布局线上销售渠道，加快线上线下整合；68%传统企业加强数字生态建设，加速构建一体化线上线下营销体系。

以居然之家为例，作为拥有400多家线下卖场，2000万平米经营面积的中国家居行业商业品牌，如何发展之变，加速数字化转型跃迁成为大众关注热点。

日前，居然之家与腾讯广告围绕家居消费“沟通数字化、运营数字化、品牌数字化”三大业务重点，双方将展开数字化升级合作，携手探索数字经济与实体经济的深度融合、破局增长。

居然之家执行总裁王宁表示，居然之家近两年打造的S2B2C商业模式，是平台(S)、内容(B)和流量(C)三者的高效结合，在推动商业模式转型升级的同时，加快由上下游合作伙伴的零和博弈关系向生态赋能价值协同关系转变。

另外，年轻消费者崛起，开始重新定义家居市场与家居消费，用户触达链路更加复杂化、细致化、多样化，内容更加年轻化、兴趣化。

有关业内人士分析认为，居然之家与腾讯广告在整合投放、素材创意优选、公私域联动三大方向的实践探索已颇具成效，此次战略合作也预示着居然之家与腾讯广告在多方面达到了新的高度。

“此次合作是一次行业生态的打开，接下来希望在整个产业互联网框架下，联动优秀品牌做一些真正赋能行业、落到实处的服务。”腾讯公司副总裁栾娜表示。

(责编：孙红丽、吕骞)

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