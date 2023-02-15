新华社北京2月15日电 题：健全财会监督体制机制 提升财会监督效能——财政部负责人就《关于进一步加强财会监督工作的意见》答记者问

新华社记者申铖、邹多为

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》。

财会监督是党和国家监督体系的重要组成部分。此次出台的意见有何重要意义？提出了哪些目标？部署了哪些重点任务？财政部负责人回答了记者的提问。

财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。

“党的十八大以来，财会监督在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。”这位负责人说，但也要看到，财会监督工作还存在一些问题和短板，财经纪律松弛现象不同程度存在，亟需强化监督和治理规范。

“随着全面深化改革向纵深推进，健全完善党和国家监督体系进入到系统集成、协同高效的新阶段。”这位负责人说，此次出台的意见，对新时代建立健全财会监督体系、完善工作机制等方面作出了顶层设计，对进一步健全党和国家监督体系、推进国家治理体系和治理能力现代化，对进一步推进全面从严治党、维护中央政令畅通，对进一步健全财政职能、加强财政管理、严肃财经纪律、维护财经秩序等方面都具有重要意义。

据介绍，意见从明确财会监督的内涵和工作要求、构建财会监督体系、健全工作机制等方面，搭建起财会监督的“四梁八柱”，并在深化新时代财会监督理论和政策设计上有许多创新和亮点。

“新时代财会监督不是传统意义的财政监督、财务监督和会计监督的简单加总，而是三者的有机融合和凝练升华，是涵盖了财政、财务、会计监督在内的全覆盖的一种监督行为。”这位负责人说。

意见提出了到2025年的工作目标：构建起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系；基本建立起各类监督主体横向协同，中央与地方纵向联动，财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制；财会监督法律制度更加健全，信息化水平明显提高，监督队伍素质不断提升，在规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要保障作用。

这位负责人介绍，新时期财会监督的重点任务有以下三个方面：一是保障党中央、国务院重大决策部署贯彻落实；二是强化财经纪律刚性约束；三是严厉打击财务会计违法违规行为。“此次出台的意见坚持目标导向和问题导向，立足于财会监督在党和国家监督体系中的重要作用，针对财经领域存在的突出问题，要求切实加大监督力度，为确保中央决策部署贯彻落实、严肃财经纪律、维护财经秩序提供坚强保障。”

“意见是指导当前和今后一个时期全国财会监督工作的纲领性文件，出台后，关键是要抓好贯彻落实。”这位负责人说，财政部作为财会监督主责部门，将积极会同有关部门采取有力措施，加强宣传引导，加强组织领导，夯实工作基础，加强督促指导，推动各项任务、要求落地见效。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经