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推动中国品牌“走出去” “中国品牌全球行”启动

2023年05月10日00:17 | 来源：新华网
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新华社上海5月9日电（记者陈云富、杨有宗）为进一步提升自主品牌国际影响力和竞争力，助力打造一批享誉世界的中国品牌，9日，在上海举行的“首届中国品牌全球传播大会”上，新华社牵头发起的“中国品牌全球行”正式启动。

“中国品牌全球行”行动旨在整合国际传播力量，创新话语体系，壮大传播声势，面向网络、面向海外，讲好中国品牌故事，传播中国品牌文化，推动中国品牌赢得同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。

近年来我国营收规模进入世界500强的企业迅速增长，但在世界品牌500强中，国内上榜企业数仅40余家，作为世界第二大经济体，我国亟需培育一批国际知名品牌。

新华社党组成员、副社长袁炳忠在启动仪式上表示，中国品牌要赢得国际认同和消费者青睐，除了强化内功提升品质外，还需要权威媒体加油助力，壮大传播声势，营造良好氛围，提升品牌的共情感、同理心、亲和力。

据介绍，“中国品牌全球行”启动后，作为牵头发起单位，新华社将在旗下全媒体矩阵开设“中国品牌全球行”专题专栏，推出“中国名片”“中国好物”“中国好礼”“中国味道”“品牌出海”等栏目，提升城市区域、产业集群、产品服务等知名度和美誉度，发出主流媒体最强音。

同时，新华社也将整合资源、凝聚力量，组织“世界品牌莫干山大会”“中国品牌全球行”案例分享，展示“世界地标的中国品牌”，评选“外国人喜爱的中国品牌”，展映“一带一路”在地生活，提升中国品牌的国际影响力，推动中国领军品牌“走出去”“走进去”。

“中国品牌全球行”行动将让企业品牌、产业品牌、区域品牌在媒体平台竞相涌现，让非遗品牌、文旅品牌、新锐品牌、老字号品牌等各展风采，也让世界更多的人了解、理解、共享中国品牌，助力展现可信、可爱、可敬的中国形象。

(责编：卫嘉、白宇)
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