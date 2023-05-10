本报记者 徐佩玉

五月九日，在江苏连云港港东方公司码头，大批汽车集港等待装船出口。

王 春摄（人民视觉）

5月9日，位于浙江省湖州市长兴经济技术开发区的浙江中屹纺织机械科技有限公司生产车间，工人在赶制出口订单产品。今年2月，该企业5条智能化纺织机械生产流水线全面投产，可年产10000套高速喷水织机和200套智能高速加弹机，产品畅销长三角和“一带一路”沿线国家和地区。

谢尚国摄（人民视觉）

海关总署5月9日发布的数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.32万亿元人民币，同比（下同）增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大56.7%。

在外部环境复杂严峻的条件下，外贸进出口延续了向好态势，中国外贸韧性得到彰显。

一般贸易进出口比重提升

“今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。外贸领域，前4个月进出口同比增速较一季度加快1个百分点。海关月度调查显示，出口订单增加的企业占比已经连续4个月提升，外贸稳中向好势头进一步延续。”海关总署统计分析司司长吕大良说。

一般贸易进出口比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口8.72万亿元，增长8.5%，占我外贸总值的65.4%，比去年同期提升1.6个百分点。加工贸易进出口2.38万亿元，下降9.8%，占17.9%。我国以保税物流方式进出口1.73万亿元，增长15.4%。

出口方面，机电产品、劳密产品出口均实现增长。前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，汽车2045.3亿元，增长120.3%；手机2829.5亿元，下降3.2%。同期，出口劳密产品1.31万亿元，增长8.8%，占17.1%。

进口方面，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌。前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价（下同）每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%。

民营企业进出口比重超五成

今年一季度，多家从事外贸业务的民营企业海外订单明显增多。广东新宝电器股份有限公司主营小家电，70%以上的产品出口海外。今年一季度，公司海外订单稳步回升。公司总裁曾展晖说：“市场回暖是一个过程，我们要抓住窗口期，抢抓新机遇。”

海关数据显示，今年前4个月，我国有进出口实绩的民营企业41.5万家，同比增加8.9%，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体地位。

民营企业进出口比重超五成。前4个月，民营企业进出口7.05万亿元，增长15.8%，占我外贸总值的52.9%，比去年同期提升4.6个百分点。其中，出口4.86万亿元，增长20.2%，占出口总值的63.3%；进口2.19万亿元，增长7.1%，占进口总值的38.8%。国有企业进出口2.18万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的16.4%。

“民营企业是我国外贸最大主体，前4个月民营企业进出口保持较好势头。近期国务院出台新的促进外贸稳规模优结构政策措施，我国外贸企业的信心活力将得到更大提振和释放，有力推动全年外贸促稳提质。”吕大良说。

东盟为我国第一大贸易伙伴

从贸易伙伴看，东盟继续为我国第一大贸易伙伴。前4个月，我与东盟贸易总值为2.09万亿元，增长13.9%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口1.27万亿元，增长24.1%；自东盟进口8200.3亿元，增长1.1%；对东盟贸易顺差4515.5亿元，扩大111.4%。

欧盟为我第二大贸易伙伴，对欧盟进出口1.8万亿元，同比增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。其中，对欧盟出口1.17万亿元，增长3.2%；自欧盟进口6313.5亿元，增长5.9%；对欧盟贸易顺差5414.6亿元，扩大0.3%。

美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为1.5万亿元，下降4.2%，占11.2%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为7316.6亿元，下降2.6%，占5.5%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.61万亿元，同比增长16%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，对沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%。

“今年以来，我国与‘一带一路’沿线国家贸易保持较快增长，前4个月，进出口增速高出整体10.2个百分点，占比提升到34.6%。随着与沿线国家互联互通的推进，经贸合作水平的提升，人员往来和货物流通将更加便利，我国与‘一带一路’沿线国家贸易持续活跃。”吕大良说。

(责编：卫嘉、白宇)

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