本报记者 王乐文 孔祥武 孙 振

杨凌职业农民创业创新园俯瞰。

杨凌农业高新技术产业示范区供图

“我的这块地上，‘种’着19个科研课题。”指着一片1200亩的麦田，年过七旬的育种专家宋协良如数家珍。

走进陕西杨凌，田野里扑面吹来科技风。

习近平总书记强调：“中国现代化离不开农业现代化，农业现代化关键在科技、在人才”“给农业现代化插上科技的翅膀”。

脚踩黄土，行走杨凌，目之所见，创新的故事时刻在上演。

在长达18年的时间里，这里是我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区——国务院1997年批准建立杨凌农业高新技术产业示范区，2015年后陆续批准建立其他农业高新技术示范区。

杨凌在哪里？地处关中平原腹地，距西安、咸阳、宝鸡均在60公里以上。

杨凌以前是小镇，只有4平方公里。现在是小城，全域135平方公里，人口25万多，其中8万多农民、6万多学生，西北农林科技大学、杨凌职业技术学院坐落于此。

先行十八载，这座闻名遐迩的“农科城”名不虚传——

在这里，能看到无土栽培的植物工厂。蔬菜种水盆里，能种满10层钢架。人工模拟的“太阳光”全天照射，营养液通过管道循环供给，全年无间断生产。

在这里，“南橘北枳”的定律被打破。青皮甘蔗、火龙果等曾经只在南方生长的水果品种，通过温室大棚的光热调控，实现“南果北种”。

在这里，农民会种地，“慧种地”。大棚连上物联网，水肥一体化一键调控，节水节肥超过六成。

从植物工厂，到“南果北种”，再到智慧农业，这些科技感十足的现代农业技术，源自对困难的克服：干旱缺水、土地贫瘠，曾严重制约西北干旱半干旱地区农业生产。怎样种地最节水？怎样用水更高效？发展设施农业，推广无土栽培、水肥一体化等技术，是杨凌给出的答案之一。

“背靠大西北，面向黄淮海，国家在区位优势明显、农业科教资源丰富的杨凌设立示范区，旨在通过深化科教体制改革、探索我国干旱半干旱地区现代农业发展，以农业科技现代化推动农业现代化。”杨凌农业高新技术产业示范区党工委书记黄思光说。

聚力西北干旱半干旱地区及全国现代农业发展，担当创新源、辐射器，杨凌人坚守初心——

黄土高原水土流失曾经多严重？“我老家在延安，小时候上山放羊，风一刮黄沙漫天。下了雨，泥水冲下来，常常把羊就冲跑了。”西北农林科技大学水土保持研究所副所长许明祥说。

被问到自己对黄土高原水土治理的贡献，许明祥连连摆手：“我做的这点工作不算啥，一代代人的坚守才值得书写。”

构建黄土高原生态修复技术体系，把论文写在祖国的大地上，将成果转化到千沟万壑。黄土高原已历史性实现主色调由“黄”转“绿”，黄土高原植被覆盖度由本世纪初的30%上升至目前的60%以上，陕西绿色版图向北延伸400多公里。

数据无言，却凝结着杨凌一代代科研工作者的心血。

延安的苹果红了，陕西苹果产量全国第一。这背后，闪动着杨凌科研人员风餐露宿的身影，离不开他们研发的黄土高原旱作果园节水高效生产关键技术；

使全国小麦条锈病发病面积降低50.83%，每年挽回损失40多亿斤。这背后，映照着杨凌科研人员科技报国的情怀，离不开他们掌握的世界领先的小麦赤霉病和条锈病防治技术；

中国杨凌农业高新科技成果博览会今年将迎来第三十届。创办以来，博览会累计吸引国内外上万家涉农企业和科教单位参展。3000多万客商和群众参展参会，既“传经”又“淘宝”。

打量一项项农业科技进步的背后，常有让人意想不到的杨凌元素。

融入“一带一路”建设，以科技助力全球粮食增产，杨凌人坚韧不拔——

走进杨凌智慧农业示范园，10多种大棚映入眼帘，棚高、材质、用途各有不同。相同的是，这些大棚都属节水型，棚外有集雨窖，雨水经收集过滤后，可用于作物灌溉。

这里还是上海合作组织农业基地实训基地之一。“不少‘一带一路’沿线国家的农业发展受到干旱缺水等因素制约，我们根据其气候特点设计不同类型的温室，开展线下培训、示范推广。”杨凌智慧农业示范园总规划设计师邹志荣介绍。

2019年6月，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上指出：“中方愿在陕西省设立上海合作组织农业技术交流培训示范基地，加强同地区国家现代农业领域合作。”2020年10月，该基地在杨凌揭牌，平均每年开展线上线下农业交流培训30余期。

“在与哈萨克斯坦合作共建的农业科技示范园，我能感受到他们对现代农业技术的渴求。”每年春耕秋收时节，西北农林科技大学教授张正茂常前往哈萨克斯坦，在当地试种杨凌良种，推广现代农业技术，“带动示范园区及周边农场粮食增产20%以上。”

锚定农业现代化，孕育农科新成果，杨凌人坚持不懈——

“地里的事儿，咱到地里谈。”记不清多少次，宋协良一个电话，不到一小时，示范区相关部门干部就来到试验田，帮助协调解决项目难题。“19个科研课题，涉及田间管理、良种选育、智慧农业等方面。我们要在典型的旱地上示范良种良技良法，用科技挖掘旱地农业增产潜力。”宋协良说。

几年下来，宋协良的试验田里搭建了农业物联网，配套了节水灌溉设施，30多个农作物品种在这里选育，建起种子仓储、加工车间。他说：“建设农业强国，就要供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强。将来在我们试验田，在杨凌示范区，这些方面都能看得见。”

这也是杨凌人的心声：大国农业需要什么，杨凌就干什么。

（本报记者高炳参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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