人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

给农业现代化插上科技的翅膀

——开局之年看杨凌

本报记者  王乐文  孔祥武  孙  振
2023年05月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　杨凌职业农民创业创新园俯瞰。
　　杨凌农业高新技术产业示范区供图

　　“我的这块地上，‘种’着19个科研课题。”指着一片1200亩的麦田，年过七旬的育种专家宋协良如数家珍。

　　走进陕西杨凌，田野里扑面吹来科技风。

　　习近平总书记强调：“中国现代化离不开农业现代化，农业现代化关键在科技、在人才”“给农业现代化插上科技的翅膀”。

　　脚踩黄土，行走杨凌，目之所见，创新的故事时刻在上演。

　　在长达18年的时间里，这里是我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区——国务院1997年批准建立杨凌农业高新技术产业示范区，2015年后陆续批准建立其他农业高新技术示范区。

　　杨凌在哪里？地处关中平原腹地，距西安、咸阳、宝鸡均在60公里以上。

　　杨凌以前是小镇，只有4平方公里。现在是小城，全域135平方公里，人口25万多，其中8万多农民、6万多学生，西北农林科技大学、杨凌职业技术学院坐落于此。

　　先行十八载，这座闻名遐迩的“农科城”名不虚传——

　　在这里，能看到无土栽培的植物工厂。蔬菜种水盆里，能种满10层钢架。人工模拟的“太阳光”全天照射，营养液通过管道循环供给，全年无间断生产。

　　在这里，“南橘北枳”的定律被打破。青皮甘蔗、火龙果等曾经只在南方生长的水果品种，通过温室大棚的光热调控，实现“南果北种”。

　　在这里，农民会种地，“慧种地”。大棚连上物联网，水肥一体化一键调控，节水节肥超过六成。

　　从植物工厂，到“南果北种”，再到智慧农业，这些科技感十足的现代农业技术，源自对困难的克服：干旱缺水、土地贫瘠，曾严重制约西北干旱半干旱地区农业生产。怎样种地最节水？怎样用水更高效？发展设施农业，推广无土栽培、水肥一体化等技术，是杨凌给出的答案之一。

　　“背靠大西北，面向黄淮海，国家在区位优势明显、农业科教资源丰富的杨凌设立示范区，旨在通过深化科教体制改革、探索我国干旱半干旱地区现代农业发展，以农业科技现代化推动农业现代化。”杨凌农业高新技术产业示范区党工委书记黄思光说。

　　聚力西北干旱半干旱地区及全国现代农业发展，担当创新源、辐射器，杨凌人坚守初心——

　　黄土高原水土流失曾经多严重？“我老家在延安，小时候上山放羊，风一刮黄沙漫天。下了雨，泥水冲下来，常常把羊就冲跑了。”西北农林科技大学水土保持研究所副所长许明祥说。

　　被问到自己对黄土高原水土治理的贡献，许明祥连连摆手：“我做的这点工作不算啥，一代代人的坚守才值得书写。”

　　构建黄土高原生态修复技术体系，把论文写在祖国的大地上，将成果转化到千沟万壑。黄土高原已历史性实现主色调由“黄”转“绿”，黄土高原植被覆盖度由本世纪初的30%上升至目前的60%以上，陕西绿色版图向北延伸400多公里。

　　数据无言，却凝结着杨凌一代代科研工作者的心血。

　　延安的苹果红了，陕西苹果产量全国第一。这背后，闪动着杨凌科研人员风餐露宿的身影，离不开他们研发的黄土高原旱作果园节水高效生产关键技术；

　　使全国小麦条锈病发病面积降低50.83%，每年挽回损失40多亿斤。这背后，映照着杨凌科研人员科技报国的情怀，离不开他们掌握的世界领先的小麦赤霉病和条锈病防治技术；

　　中国杨凌农业高新科技成果博览会今年将迎来第三十届。创办以来，博览会累计吸引国内外上万家涉农企业和科教单位参展。3000多万客商和群众参展参会，既“传经”又“淘宝”。

　　打量一项项农业科技进步的背后，常有让人意想不到的杨凌元素。

　　融入“一带一路”建设，以科技助力全球粮食增产，杨凌人坚韧不拔——

　　走进杨凌智慧农业示范园，10多种大棚映入眼帘，棚高、材质、用途各有不同。相同的是，这些大棚都属节水型，棚外有集雨窖，雨水经收集过滤后，可用于作物灌溉。

　　这里还是上海合作组织农业基地实训基地之一。“不少‘一带一路’沿线国家的农业发展受到干旱缺水等因素制约，我们根据其气候特点设计不同类型的温室，开展线下培训、示范推广。”杨凌智慧农业示范园总规划设计师邹志荣介绍。

　　2019年6月，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上指出：“中方愿在陕西省设立上海合作组织农业技术交流培训示范基地，加强同地区国家现代农业领域合作。”2020年10月，该基地在杨凌揭牌，平均每年开展线上线下农业交流培训30余期。

　　“在与哈萨克斯坦合作共建的农业科技示范园，我能感受到他们对现代农业技术的渴求。”每年春耕秋收时节，西北农林科技大学教授张正茂常前往哈萨克斯坦，在当地试种杨凌良种，推广现代农业技术，“带动示范园区及周边农场粮食增产20%以上。”

　　锚定农业现代化，孕育农科新成果，杨凌人坚持不懈——

　　“地里的事儿，咱到地里谈。”记不清多少次，宋协良一个电话，不到一小时，示范区相关部门干部就来到试验田，帮助协调解决项目难题。“19个科研课题，涉及田间管理、良种选育、智慧农业等方面。我们要在典型的旱地上示范良种良技良法，用科技挖掘旱地农业增产潜力。”宋协良说。

　　几年下来，宋协良的试验田里搭建了农业物联网，配套了节水灌溉设施，30多个农作物品种在这里选育，建起种子仓储、加工车间。他说：“建设农业强国，就要供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强。将来在我们试验田，在杨凌示范区，这些方面都能看得见。”

　　这也是杨凌人的心声：大国农业需要什么，杨凌就干什么。

　　（本报记者高炳参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年全国规上企业就业人员年平均工资92492元
　　人民网北京5月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年，全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。 2022年分区域分岗位就业人员年平均工资。…
乘联会：4月新能源车市场零售同比增长85.6%
　　人民网北京5月9日电 （记者王连香）5月9日，乘联会发布数据显示，2023年4月，中国乘用车市场零售达163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。 新能源汽车方面，4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部