本报北京5月9日电 （记者王珂）中国商业联合会近日发布5月份中国零售业景气指数，51.1%的数据较上月上升0.3个百分点，连续5个月保持在荣枯线以上。数据显示，零售业全面复苏态势正在形成，企业经营信心进一步提高。

从行业分类看，5月份商品经营类指数为50.8%，较上月微降0.1个百分点；租赁经营类指数为52.2%，较上月微升0.3个百分点；电商经营类指数为51.2%，较上月小幅上升1.2个百分点。从分指数可以看出，随着上半年线上消费旺季来临，电商经营者信心逐步增强，线下客流增长较快，商品经营类和租赁经营类客流量指数均达到去年5月以来的年度峰值。

分析认为，随着国内经济企稳回升，旅游和餐饮等消费同比大幅增长，加上“五一”小长假的推动，人员流动和商品流通日趋活跃。中国零售业景气指数连续稳定增长表明，零售业发展呈现上升态势。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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