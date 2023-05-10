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4月快递发展指数同比提升47.7%

单日最高业务量超3.9亿件

2023年05月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月9日电  （记者韩鑫）记者近日从国家邮政局获悉：经测算，4月中国快递发展指数为356.4，同比提升47.7%，行业继续保持良好运行态势，规模实力稳步提升，服务质量改善明显，发展态势持续向好。

　　从规模看，4月快递发展规模指数为387，同比提升35.1%。行业紧抓生鲜、春茶等节令产品上市机遇，提升冷链保鲜寄递水平，市场规模回升明显。预计4月快递业务量同比增速将在37%左右，业务收入增速将在31%左右。其中，4月上中旬，快递市场规模持续扩大，单日最高业务量超3.9亿件。

　　从服务看，4月快递服务质量指数为561.7，同比提升72.8%。快递服务公众满意度预计为81.9分，同比提高3.6分。重点地区72小时准时率预计为81.6%，同比提高7.2个百分点。4月以来，快递企业持续优化进厂服务，同时聚焦大件服务，实现揽派效率双提升，快递服务质量稳定在较高水平。

　　从基础设施建设看，4月快递发展能力指数为213.6，同比提升25%。一方面，快递枢纽体系不断健全。另一方面，跨境服务能力着力提升。快递企业新开通一批国际货运航线，国际航空寄递干线运输能力得到提升。

　　国家邮政局有关负责人介绍，随着宏观经济持续向好，线上消费日渐活跃，行业发展有望逐渐提速，预计5月行业仍将延续良好发展态势。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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