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加快建设高效协同创新体系

本报记者  游  仪
2023年05月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　二十届中央财经委员会第一次会议指出：“要加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑，从制度上落实企业科技创新主体地位”“把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作”。

　　在人才培养、原始创新和技术突破等方面，科研院所优势显著；企业则直面市场，更有意愿推动产品研发与迭代更新。中国科学技术大学核科学技术学院、核探测与核电子学国家重点实验室副教授曹平认为，实现科研院所与企业合作创新，“产学研用”深度融合，既能解决科技成果落地转化问题，还可以为企业突破技术瓶颈提供强劲动力。

　　今年2月，中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，习近平总书记强调，注重发挥国家实验室引领作用、国家科研机构建制化组织作用、高水平研究型大学主力军作用和科技领军企业“出题人”、“答题人”、“阅卷人”作用。

　　曹平介绍，过去，科研院所大多重创新、轻落地，企业相对偏重短期效益，均不利于新技术快速大规模应用和产品迭代升级。近年来，通过大力鼓励协同创新，科技成果转化之路正发生“蝶变”。

　　从实验室走向生产线，科技创新成果才能真正服务高质量发展。“催化这一过程则需要多方合力。”曹平表示，一方面，鼓励科研院所聚焦企业需求，联合科技攻关，培养行业人才；另一方面，强化企业创新成果转移转化主体地位，鼓励其加大研发投入，共建技术创新中心、产业技术研究院、产业创新联盟等。

　　同时，各地各部门也需进一步优化政策与环境，营造良好企业创新生态。据人民日报总编室、人民网领导留言板“助力民营经济健康发展、高质量发展”留言征集活动，民营企业的金融纾困需求、高新技术企业的惠企政策需求较为显著。曹平建议，可通过加大财政金融支持力度，整体提升企业创新投入强度；发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

　　加快建设高效协同创新体系，要激发科研院所和企业的创新活力，以现实需要驱动深入合作。“找准选题、联合破题、全力解题，以产业链融合形成的需求，推动科研院所和企业发挥各自优势开展合作，构建优势互补、分工明确、成果共享、风险共担的合作机制。”曹平说。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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