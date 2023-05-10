第十二届中国创新创业大赛启动
2023年05月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月9日电 （记者谷业凯）第十二届中国创新创业大赛工作启动会日前在京举办，来自各省区市科技主管部门和相关组织单位的代表参会，会上介绍了大赛的有关情况。
据悉，本届大赛将以国家战略和重大需求为导向，围绕企业搭建创新创业的“赛马场”，加强科技型企业的择优遴选和梯次培育，推进政策、人才、资金、技术等创新资源向企业端汇聚，推动科技、产业、金融高水平循环互动，聚力提升企业关键核心技术突破能力和科技成果转化能力，构建产学研高效协同、深度融合的创新要素集聚平台。中国创新创业大赛迄今已成功举办11届，累计吸引超28万家企业和团队参赛，吸引各类金融机构累计投资超千亿元。
《 人民日报 》（ 2023年05月10日 06 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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