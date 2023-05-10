石 羚

第三届消博会上，医药老字号推出最新研发的国货药妆产品，国产玩具品牌展出多款融入传统文化的精致手办，为全球买家带来新颖的消费体验；第133届广交会上，身着香云纱面料的模特在展馆走秀，智能乒乓发球机多角度发球，吸引不少海外客商驻足拍照……近段时间，立足国家级展会，很多兼具文化味、科技感与时尚范的国货新品打入国际市场，提升了中国品牌的影响力、知名度与美誉度。

在经济全球化背景下，品牌出海成为企业融入国际市场的必然趋势和打造独特竞争优势的重要选择。近年来，越来越多民族品牌、大国重器融入双循环，越来越多中华老字号、驰名商标走向大市场，在世界舞台上擦亮中国名片。今年中国品牌日活动将“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”作为主题，彰显了中国品牌走出国门、走向世界的坚定决心与坚实步履。让更多中国品牌“走出去”，必将为企业发展增添动力、为经济增长注入活力。

中国品牌，惠及世界。中国智能手机在外观、拍照、性价比等方面具有显著优势，方便日常生活，在海外“圈粉”无数；同仁堂等老字号远销多国，讲述中国故事，让中华文化获得更多知音；国产医药品牌加快出海助力全球抗疫，在展现品牌形象的同时，为更多人带来安全与健康……实践表明，培育打造中国品牌，能够帮助中国企业提高经济效益、推动中国产业打造竞争优势，更能不断满足各国用户需求、促进世界经济发展。

中国品牌享誉世界背后，是卓越的产品、过硬的技术，也是优质的服务、深厚的内涵，更是成熟的产业链、供应链。要看到，打造品牌必先做优品质。时下，品质不仅是耐用、美观的代名词，更是绿色、智能的同义语。随着“中国制造”向“中国智造”“中国质造”迈进，越来越多中国产品摆脱廉价低质标签，愈发获得世界青睐。与此同时，独树一帜的营销风格、完善周到的售后服务、因需定产的生产模式等，也为中国品牌赢得声誉和认同。这说明品牌建设不只是产品建设，着眼生产流程、产品标准、企业文化、社会信誉等环节系统施策，是中国品牌持续发展的应有之意。

中国品牌的发展，是中国产业转型升级、对外开放不断深化的生动缩影。从过去的贴牌加工生产，到时下的自主品牌出海，中国企业不断迈向产业链价值链中高端。也要看到，随着品牌发展理念和实践深刻变革，我国品牌发展水平与全面建设社会主义现代化国家的要求相比仍有差距。这就要求企业苦练内功，在提升质量、矢志创新、深化内涵等方面下功夫，助力更多中国品牌在世界经济的大海中乘风破浪、自信前行。

在世界品牌实验室编制的2022年度世界品牌500强排行榜中，中国有45个品牌入选，数量位居世界第四，并有继续上升趋势。乘势而上，让更多中国产品在海外崭露头角，让更多中国品牌成为世界名牌，中国定能从品牌大国迈向品牌强国，为各国人民带来福祉，为世界创造更多惊喜。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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