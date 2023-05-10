人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让中国品牌享誉世界

石  羚
2023年05月10日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　第三届消博会上，医药老字号推出最新研发的国货药妆产品，国产玩具品牌展出多款融入传统文化的精致手办，为全球买家带来新颖的消费体验；第133届广交会上，身着香云纱面料的模特在展馆走秀，智能乒乓发球机多角度发球，吸引不少海外客商驻足拍照……近段时间，立足国家级展会，很多兼具文化味、科技感与时尚范的国货新品打入国际市场，提升了中国品牌的影响力、知名度与美誉度。

　　在经济全球化背景下，品牌出海成为企业融入国际市场的必然趋势和打造独特竞争优势的重要选择。近年来，越来越多民族品牌、大国重器融入双循环，越来越多中华老字号、驰名商标走向大市场，在世界舞台上擦亮中国名片。今年中国品牌日活动将“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”作为主题，彰显了中国品牌走出国门、走向世界的坚定决心与坚实步履。让更多中国品牌“走出去”，必将为企业发展增添动力、为经济增长注入活力。

　　中国品牌，惠及世界。中国智能手机在外观、拍照、性价比等方面具有显著优势，方便日常生活，在海外“圈粉”无数；同仁堂等老字号远销多国，讲述中国故事，让中华文化获得更多知音；国产医药品牌加快出海助力全球抗疫，在展现品牌形象的同时，为更多人带来安全与健康……实践表明，培育打造中国品牌，能够帮助中国企业提高经济效益、推动中国产业打造竞争优势，更能不断满足各国用户需求、促进世界经济发展。

　　中国品牌享誉世界背后，是卓越的产品、过硬的技术，也是优质的服务、深厚的内涵，更是成熟的产业链、供应链。要看到，打造品牌必先做优品质。时下，品质不仅是耐用、美观的代名词，更是绿色、智能的同义语。随着“中国制造”向“中国智造”“中国质造”迈进，越来越多中国产品摆脱廉价低质标签，愈发获得世界青睐。与此同时，独树一帜的营销风格、完善周到的售后服务、因需定产的生产模式等，也为中国品牌赢得声誉和认同。这说明品牌建设不只是产品建设，着眼生产流程、产品标准、企业文化、社会信誉等环节系统施策，是中国品牌持续发展的应有之意。

　　中国品牌的发展，是中国产业转型升级、对外开放不断深化的生动缩影。从过去的贴牌加工生产，到时下的自主品牌出海，中国企业不断迈向产业链价值链中高端。也要看到，随着品牌发展理念和实践深刻变革，我国品牌发展水平与全面建设社会主义现代化国家的要求相比仍有差距。这就要求企业苦练内功，在提升质量、矢志创新、深化内涵等方面下功夫，助力更多中国品牌在世界经济的大海中乘风破浪、自信前行。

　　在世界品牌实验室编制的2022年度世界品牌500强排行榜中，中国有45个品牌入选，数量位居世界第四，并有继续上升趋势。乘势而上，让更多中国产品在海外崭露头角，让更多中国品牌成为世界名牌，中国定能从品牌大国迈向品牌强国，为各国人民带来福祉，为世界创造更多惊喜。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 13 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年全国规上企业就业人员年平均工资92492元
　　人民网北京5月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年，全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。 2022年分区域分岗位就业人员年平均工资。…
乘联会：4月新能源车市场零售同比增长85.6%
　　人民网北京5月9日电 （记者王连香）5月9日，乘联会发布数据显示，2023年4月，中国乘用车市场零售达163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。 新能源汽车方面，4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部