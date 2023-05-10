本报记者 葛孟超 吕绍刚 李 刚

交通银行绍兴分行客户经理走访企业，通过“快易付”保理融资业务，解决该企业供应链上游企业融资难问题。

汤羽桐摄

数据来源：中国建设银行、中国银行

维护产业链供应链稳定，是畅通国民经济循环的重要举措。近年来，金融机构加快发展供应链金融，加大对产业链上下游企业的支持力度，为维护产业链供应链稳定提供了有效的金融服务。供应链金融如何解决融资难题？近年来出现了哪些新变化新特点？记者进行了采访。

降低企业融资成本，助力产业链供应链稳定

近日，浙江诸暨农商银行工作人员来到位于诸暨市店口镇的坚果炒货产业园区炒货生料冷库，了解炒货企业的经营情况。“松子、碧根果等炒货生料得放入冷库冷藏，否则会影响质量。一个冷库少说也有500吨生料，占用企业不少流动资金。”诸暨市百信仓储服务有限公司负责人金小明说。

如何解决企业缺乏流动资金的问题？诸暨农商银行创新金融服务，结合炒货季节性特点和供应链特征，创设了炒货供应链仓单质押贷款，以冷库仓储公司为核心企业，向将炒货生料存放在冷库的企业提供仓单质押贷款，企业在授信期限内可根据货物进出情况循环使用贷款。

诸暨农商银行阮市支行行长周鹏万介绍，日前，该行已分别向诸暨市百信仓储服务有限公司、诸暨市顺通冷库服务有限公司授信了3亿元供应链贷款。只要有货物存放在这两家企业的冷库，炒货企业即可凭仓单申请贷款，目前已有6家企业成功融资2140万元。

炒货企业获得金融机构信贷支持，正是受益于近年来供应链金融的快速发展。业内人士介绍，供应链金融是指运用金融科技手段，整合资金流、产销信息流等信息，构建核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系。

“通过与核心企业合作，金融机构可以获取供应链上下游企业真实交易数据等信息，更准确判断企业经营状况和风险。供应链金融服务于企业从生产到销售的全流程，主要模式包括仓单融资、订单融资、应收账款融资等。”招联首席研究员董希淼介绍，例如，通过仓单融资的方式，有货物存储在仓库的企业可将仓储方开具的仓单向金融机构质押，获得流动资金支持。

供应链金融助力产业链供应链稳定。近期，广东顺德不少家电企业进入了生产旺季，万家乐总裁钟少海既高兴又有点担心，“一台燃气热水器的背后，是上百家供应商。上游企业及时供货才能保障万家乐的产品供应，如何保障供应商稳定供货是我的心头之急。”

农业银行广东分行的工作人员及时登门拜访。“万家乐供应商较多，企业主要以银行承兑汇票等形式与供应商进行资金结算，供应商拿到货款需要较长的财务周期，这会给中小企业造成一定的流动资金压力。”农业银行广东分行普惠金融事业部副总经理王雪莹说，针对中小企业轻资产、轻报表等特点，该行创新推出了“链捷贷”产品，助力解决小微企业融资难题。

“链捷贷”让钟少海很满意：“这契合了企业与产业链的实际需求。银行给予万家乐一定数额的免担保、无抵押的综合信用额度，万家乐‘专款专用’支付给供应商。万家乐降低了融资成本，减少了开立银行承兑汇票缴纳保证金的资金压力，供应商及时获得了资金支持。”

近年来，金融机构在供应链金融领域持续发力。2022年，建设银行供应链“建行e贷”为近5200家核心企业产业链上的近12万户链条企业提供超9200亿元供应链融资支持，截至今年一季度末，供应链“建行e贷”余额较年初新增近800亿元；今年一季度，中国银行境内机构为供应链核心企业提供超过8000亿元的流动性支持，为供应链上下游企业提供超4000亿元的表内外贸易融资信贷支持。

供应链金融向场景化、细分化方向发展，更好支持中小企业融资

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，提升产业链供应链现代化水平。在金融服务实体经济的背景下，供应链金融能较好地解决产业链上下游企业的融资难题，支持中小企业融资。近年来，我国供应链金融发展出现了不少新变化新特点。

——数字化技术赋能，供应链金融迎来重要发展阶段。

长期以来，供应链金融发展面临着供应链企业信息协同共享较为困难、核心企业参与配合度有待提高等问题。

“这些问题有望通过引入数字化技术得到更好解决。”董希淼介绍，金融科技为供应链产业生态优化注入了“活水”，供应链金融迎来重要的发展阶段。大数据、云计算、区块链、物联网等新兴技术的应用，能够重新梳理供应链上下游企业之间的关系，将中小企业真正纳入供应链的网络体系中，使中小企业在供应链中的经营数据变成“可评价的信用”和“可流通的资产”。

平安银行交易银行部副总裁鲍迪表示：“通过采集物联网数据、接入征信和税务数据，还原中小企业的真实运营情况，能够让银行减少对核心企业主体信用的依赖，把曾经的‘不敢贷’变成‘敢贷’。”

——供应链金融向场景化、细分化方向发展。

在广东深圳，新能源汽车产业发展近年来驶入“快车道”，这离不开供应链金融服务的支持。鲍迪介绍，与传统燃油车经销商模式不同，新能源汽车存在直销、经销、代理多种销售模式，并以订单制、定制化销售为主。目前商业银行常见的融资模式，不能完全满足新能源汽车经销商的资金需求。

“基于经销商与厂商的交易流程及交易数据，我行打造了定制化数据融资模型，为新能源汽车经销商提供数据融资服务。经销商线上发起申请，模型自动审批，无需其他增信措施，最快5分钟即可实现放款。”鲍迪说。

当前，不仅是新能源汽车行业，在电子信息、高端制造等产业链较长的领域，金融机构可以根据企业的场景化需求制订一揽子综合解决方案，提供更加灵活和个性化的供应链融资产品。

——引导金融资源向供应链“神经末梢”延伸。

业内人士介绍，要运用金融服务帮助供应链上的中小企业切实解决融资难题，首先要解决企业信用评估问题。目前部分金融机构识别企业信用仅能涉及核心企业的一级供应商或经销商，难以对供应链上的第二层乃至更深层次的企业形成有效覆盖，因此无法有效满足广大中小企业的资金需求。

网商银行的实践为解决这一问题提供了一种可能。“海尔有3万家乡镇经销商和零售门店，他们的资金周转速度快，对于灵活便捷的数字金融服务更有需求。”海尔智家有关负责人表示，网商银行开发的“大雁系统”已深度嵌入海尔智家与经销商的交易系统，所有数据在系统内实时共享，经销商贷款可随借随还。

“在金融科技的助力下，金融机构有条件深入供应链的‘神经末梢’，破解传统供应链金融服务困境，更有力地支持中小企业融资。”董希淼说。

加强规范和创新，推动“科技—产业—金融”良性循环

2020年9月，人民银行等8部门发布意见，推进供应链金融规范发展和创新；今年3月底，深圳有关部门发布《深圳市关于金融支持供应链服务业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）……供应链金融越来越受到政府部门和金融机构的关注与重视。

业内人士认为，要更好发展供应链金融，既需要有关部门加强政策支持，也需要银行、核心企业等各方积极参与，在有效防控风险的前提下加强创新和合作。

首先，要推动“科技—产业—金融”良性循环。

供应链金融是金融服务实体经济直接有效的桥梁和载体。“供应链金融天然地具备产业、金融、科技深度融合的特点，在‘科技—产业—金融’的良性循环中扮演着‘连接者’‘整合者’的重要角色。在数字经济下，供应链金融对于产业数字化和金融数字化更加具有现实意义。”深圳市供应链金融协会副秘书长、深圳市先行供应链金融研究院执行院长高婉宁说，科技赋能、产业优化、金融助力，既可以缓解中小企业融资难融资贵问题，也有助于补齐产业链短板、增强产业链韧性、激发产业链活力。

“《征求意见稿》结合产业金融发展趋势提出了一些具有创新性的思路，将推动各界对金融促进产业链供应链发展形成更深层次的共识，促进产业数字金融新生态健康发展，更好地发挥供应链金融的产业聚合作用。”高婉宁说。

其次，要进一步用好人工智能等新兴技术。

“技术进步为供应链金融发展带来重要变革。”鲍迪建议，政策层面应鼓励金融机构在业务拓展、风险审查等方面运用云计算、人工智能、生物识别等技术，进一步缓解信息不对称的情况。同时，政府部门可以考虑牵头建设信息平台，促进金融机构、第三方科技企业、核心企业与中小企业间信息的互联互通。

再者，要提升供应链金融风险管理水平。

“金融科技的发展对各方提升供应链金融风险管理水平提出了更高的要求。”董希淼建议，一是坚持场景化、线上化和数字化的供应链金融发展方向，借助大数据风控等技术手段，增强供应链上下游企业融资的安全性；二是运用区块链、人工智能等技术手段，强化对供应链真实交易往来的穿透式监管，防范虚增、虚构应收账款以及重复抵押、质押等欺诈行为，防控虚假交易和重复融资风险。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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