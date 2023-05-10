赵展慧

苹果期货成为期货市场服务乡村振兴的生动注脚

延安苹果持续畅销的背后，苹果期货贡献了不小的力量。同果不同价、丰年难丰收，这些曾经让果农们愁眉不展的难题，正在被期货这一金融工具以市场化的手段逐步化解。苹果期货的上市，既体现出金融产品对苹果产业发展的重要支撑，也成为期货市场服务乡村振兴的生动注脚。

我国是世界上重要的苹果生产国和消费国，推出苹果期货有良好的市场基础。作为全球首个鲜果期货，苹果这一期货品种的研发并不容易。期货是标准化的可交易合约，而苹果在种植过程中受气候因素影响较大，产出标准化较难，同时鲜果储存不易，搬运中还容易产生磕碰伤，交割标准化也比较难……为了让苹果真正成为农民的脱贫果、致富果，2016年，在中国证监会的指导下，郑州商品交易所成立了专门的苹果期货研发小组，与多家机构展开课题合作，大面积走访调研，多次召开合约规则论证会。2017年底，苹果期货顺利上市。经过5年多的发展，苹果期货不仅助力更多农民致富，还推动苹果产业整体发展竞争力越来越强，服务乡村振兴的效能更加彰显。

苹果期货上市后，期货市场为苹果产业提供了风险管理和价格参考工具，推动苹果产业向标准化转型升级。相关企业参考期货交割标准开展生产经营，并通过套期保值来管理经营风险；采购商更加重视苹果品质，对经过分级挑选的优质苹果报出更高的价格；果农更加重视标准化种植，追求“优果优价”；储藏环节也随之改造升级，现代化的冷库逐渐取代传统的“土窑洞”……在包括期货在内的各方共同努力下，推动苹果产业从过去“各种各的、各卖各的”的散乱局面变为规模化集约化的种植和按照质量分级销售、生产流通更加活跃的统一有序市场。

期货的价格发现功能减少“同果不同价”现象。在苹果现货贸易中，从前“一地一价”“一户一价”的情况较为明显，经常会出现“好货贱卖”或“囤货滞销”的情况。苹果期货上市后，每天提供公开透明的价格信息，及时有效地反映市场变化，解决信息不对称难题，果农们有了价格指导，减少盲目销售的同时，也增强了与贸易商议价的能力。

期货与保险融合的业务模式破解“丰年难丰收”难题。丰年往往容易导致苹果库存积压，卖不上价。“保险+期货”模式通过保险公司为果农提供价格保险，并将苹果价格波动风险最终转移到期货市场进行对冲，让果农安心种植。从2017年12月郑州商品交易所上市苹果期货至去年末，苹果“保险+期货”试点项目已经服务果农6.45万余户、新型农业经营主体214家，为51.9万亩果园、79.5万吨苹果提供保障。其中，去年共为15万吨苹果现货提供风险保障。

期货助力苹果焕发新光彩，体现出期货市场服务乡村振兴的深度、广度不断拓展，并蕴藏着巨大的潜力。牢牢把握推进农业农村现代化的重要战略机遇期，期货市场可以更好地将行业发展融入服务国家战略中。相关金融机构要创新产品和服务，开发更多适合国情的农产品期货品种，并综合运用套期保值、场外期权、仓单服务等手段创新发挥期货市场功能，优化农业经营主体生产经营，更好引导产销对接，助力实现农业稳产保供。相信随着我国期货支农惠农体系的进一步发展完善，期货市场将为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供更丰沛的助力。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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