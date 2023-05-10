本报记者 王 观

“来回奔波至少又得耽误一天。”今年3月，家住上海的陈女士要转让自己在浙江省宁波市北仑区霞浦街道的一套房子。按规定，个人转让自用5年以上且是家庭唯一生活用房，可以申报享受免征个人所得税政策，但需提供家庭成员、家庭唯一生活用房等证明信息。由于与购买方约定时比较仓促，陈女士到了宁波后才发现自己的户口簿、结婚证等资料还在上海家中。

“这种情况适用新出台的税务部门证明事项告知承诺制，您虽然未携带相关证明也可以办理业务。”在北仑区行政中心房产交易税务窗口工作人员的辅导下，陈女士完善了本人及家庭成员的姓名、身份证信息以及转让房产的基本信息，同意并签署了《税务证明事项告知承诺书》。“一次性办好，还能顺利享受个人所得税减免，真是便利。”陈女士说。

“过去，房屋交易从办理登记纳税到拿到不动产产权证书耗时较长，不少人为了证明自己符合享受购买家庭唯一住房减征契税等优惠政策的条件，有时要到公安、民政、不动产管理等多个部门开证明。告知承诺制的实施，有效破解了纳税人享受优惠政策的堵点难点问题。”中国政法大学教授曹鎏说。

从一摞证明到一纸承诺，纳税人获得感更强了。自2021年7月1日起，国家税务总局在全国范围内对6项税务证明事项实行告知承诺制。政策实施以来，纳税人享受承诺即办便利超过600万户次。今年3月1日起，在第一批基础上，国家税务总局决定在全国范围内再对家庭唯一生活用房证明等6项税务证明事项实行告知承诺制，进一步降低制度性交易成本。

告知承诺制是税务部门推进“减证便民”的重要举措。“减证便民”的不断深化，不仅为老百姓带来了极大便利，也促进了税收管理理念和方式手段变革。

税务部门免收前端证明材料的“底气”，源于高度的信息共享和密切的部门协作。为确保既便利纳税人又保证税款真实足额入库，税务部门加强同公安、民政等部门信息共享，特别是强化了与自然资源主管部门的协作，推进不动产登记办税“一窗受理”改革。

放得开也要管得住。在实行承诺即办的同时，税务部门还注重加强风险防范，持续构建以“信用+风险”为基础的新型监管机制。

宁波市税务局政策法规处处长邵建耀表示，今后将继续通过发布政策问答、“图解税收”、动漫宣传片等形式开展广泛宣传，确保纳税人能及时知晓、顺利办理相关业务，持续推进“减证便民”措施真落地、见实效，提供更便捷优质的政务服务。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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