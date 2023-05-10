本报记者 杜海涛

“相比一般贸易，市场采购贸易出口申报手续更简化，物流和查验更便捷，出口成本低、通关效率高，有助于我们获得更多国际订单。”江西景德镇盛博源陶瓷有限公司相关负责人告诉记者。

市场采购贸易，是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者办理出口通关手续的贸易方式。2013年，我国率先在浙江义乌开展市场采购贸易方式试点。截至目前，市场采购贸易试点单位已发展至39家。

去年9月，江西景德镇陶瓷交易市场获批成为全国市场采购贸易方式试点市场之一。景德镇海关发挥职能优势，全力助推市场采购贸易发展，培育以陶瓷产品为特色、多元发展的国际贸易产业链生态链。

景德镇海关主动了解企业需求，推动出台《景德镇陶瓷交易市场开展市场采购贸易方式试点工作实施方案》等文件，完成市场采购贸易联网信息平台建设，推动市场采购贸易方式试点工作有序开展。积极搭建海关、商务、企业三方沟通平台，以优化营商环境“一号改革工程”为契机，擦亮“关‘助’发展”服务品牌，推动中小微企业积极开拓国际市场。

据介绍，作为一种新兴的贸易形态，市场采购贸易解决了中小商户“单小、货杂、品种多”等难题，许多小商户通过这一新型贸易方式走向海外，实现“卖全球”。

针对市场采购贸易特点，各地海关简化申报手续，开辟绿色通道和专门窗口，实行24小时预约通关；落实“提前申报”“抵港直装”等便利化措施，压缩通关时间和物流成本。企业可根据自身实际选择适合口岸出境，进一步降低了物流成本。2022年，我国市场采购贸易方式出口8883.8亿元人民币，占外贸出口的比重为3.7%。

“下一步，全国海关将继续促进市场采购贸易有序发展，为个体工商户和小微企业搭建开拓国际市场的新桥梁，拓展外贸发展新空间。”海关总署相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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