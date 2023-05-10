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以新消费加速释放内需潜力（市场漫步）

杜海涛
2023年05月10日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　坚持以质量为中心，在不断提升产品和服务品质的同时，进一步提升企业管理水平，为长远发展夯实基础

　　

　　喝一杯香浓的咖啡，在安静的阅读中度过午后时光；品一壶清香的绿茶，和朋友一起回忆甜蜜的往事……如今，以社交、休闲、健康等为目的的新消费脱颖而出。无论新式茶饮、休闲文创，还是健康养生、户外露营，各种消费形式快速发展，成为经济高质量发展的新引擎。

　　新消费是指由新信息技术、新商业模式和新消费关系共同推动形成的新消费行为。近年来，产业升级持续推进，科技水平不断突破，利好政策接连推出，为新消费创造了适宜的发展环境。同时，随着消费者收入水平提高，居民消费正在向舒适化、定制化、品牌化方向发展，个性文创、户外休闲等新消费活动，受到越来越多人关注。在不少城市，无论是茶饮，还是咖啡，一间面积不大的门店，经常出现排长龙的场面：“顾客到店自提咖啡要排队几十分钟，节日期间甚至要排队2个小时。”“这里装修精美，环境也不错，很适合给生活增添一些仪式感。”类似店员或消费者的评价，就是新消费市场活力的生动注脚。

　　应该说，互联网技术和社交媒体的涌现，改变了人们的消费观念，进一步助推了新消费的兴起。但新消费的长远发展，不能完全依赖于互联网，还需要在后续经营中提升产品质量，形成新的亮点。推动新消费持续健康发展，相关部门、企业和全社会要共同努力。

　　加强监管，优化新消费环境。要健全新消费领域法律法规体系，建立一体化消费信用体系，明确网上营销规则，建立良好的网络交易管理机制。加快新型基础设施建设，积极拓展新消费场景。鼓励商店、街区、物流中转站向智慧型发展转型，促进各类服务型消费线上线下相结合，为人们提供更加丰富的消费产品。

　　品质引领，提升新消费体验。品牌是企业核心竞争力，企业要用过硬的产品质量和服务站稳市场。要坚持以质量为中心，在不断提升产品和服务品质的同时，进一步提升企业管理水平，为长远发展夯实基础。

　　创新驱动，增强新消费活力。新业态、新模式是新消费发展的基本特征。相关部门要继续深化“放管服”改革，保护市场公平竞争、推动生态开放共享、激发社会创造力，让新消费供给有质量、企业有干劲。

　　新消费契合了人们日益增长的美好生活需要。可以相信，随着市场环境更加完善、发展模式更加成熟、创新能力持续增强，新消费供给必将更丰富，进而推动内需潜力加速释放，让人们的生活更加绚丽多彩。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 19 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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