原标题：买保险在京东！京东保险经纪打造京东APP保险品牌营业厅 首批5家头部保司入驻

5月8日，京东APP保险品牌营业厅战略合作伙伴签约仪式在北京成功举行，京东保险经纪与平安财产保险、平安健康保险、中国人民保险、中国太保、阳光财险国内5家头部保险机构达成战略合作。本次战略合作以“开放赋能·共创共赢”为核心理念，凝聚京东保险经纪与保险公司的优势，合力打造更多符合市场需求的保险产品及特色服务，提升广大消费者的保险保障服务体验。

签约仪式现场，也宣布了京东APP保险品牌营业厅于5月8日正式上线。第一批上架的产品，包括了此次首批入驻的5家头部保险机构推出的多种备受消费者关注的产品，涵盖车险、宠物险、旅行险、健康险、儿童保险等，消费者登录京东主站，搜索“买保险”进入保险品牌营业厅，就可以直接购买所需保险产品，并享有专属客服服务。

京东集团客户合作部相关负责人表示，京东成立20年来，始终坚持“做实事、有价值的事”，在保持自身健康发展的同时，一直努力为用户提供极致消费体验，同时助力合作伙伴高质量增长，为用户、行业和社会创造更多价值。在社会对保险需求越来越高的大环境下，京东APP保险品牌营业厅应运而生。依托京东集团在零售、健康、物流等多业务板块的丰富场景，保险品牌营业厅整合了京东集团客户服务能力、技术能力和运营推广能力，能够为广大消费者提供一站式、全互联网化的保险服务，“例如车险领域，京东汽车从售前、售中到售后的全链路业务上，已经合作出许多保险衍生品，我们欣喜地见证保险品牌营业厅与头部保司的战略携手，京东汽车也将以最大的诚意和资源与所有合作伙伴共创共赢。”京东汽车相关负责人在签约仪式上也表达了对未来合作的期待。

关于京东APP保险品牌营业厅的战略发展规划，京东保险经纪相关负责人表示，保险品牌营业厅项目作为开放式的保险商城，核心功能之一是为保险公司和消费者搭建高效匹配的互动平台。保险品牌营业厅将与不同行业进行深度共建，结合京东上丰富的场景和产品品类，让保险公司能更精准的找到自己的目标客户，同时让消费者能更便利地获得所需要的保险服务。

在“生态融合对保险行业的推动力”圆桌论坛上，与会嘉宾们充分交流了关于保险行业的未来走向、互联网技术在保险业中的应用与创新、保险行业的发展战略等话题，分享了各自的发展经验、思路和策略，也对未来的保险行业给出了很多好的建议和探讨。

论坛的焦点话题之一是保险与平台生态融合发展。2023年京东618即将开启，此次签约的战略合作伙伴都将共同参与。为了联动各家保险机构在京东618期间实现快速发展，保险品牌营业厅将迅速构建京东生态和保险机构的深入合作，包括运营措施、保险分析、再保险服务等。对此，来自战略合作保险机构的代表纷纷表示，参与京东618对于传统保险行业将是一次新的尝试和机遇，期待大家能够精诚合作，实现共赢。

签约仪式最后的环节，战略合作保险机构与京东保险经纪进行了集体签约。

京东保险经纪有关负责人表示，未来，京东APP保险品牌营业厅将持续扩大合作伙伴队伍，联合各方进一步了解市场需求、打磨产品细节、促进产品落地，努力实现消费者多元保险需求和产品服务供给之间的平衡，在为广大消费者提供更好保险服务的同时，促进保险机构、保险行业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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