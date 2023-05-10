人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京东APP保险品牌营业厅战略合作伙伴签约仪式举行

2023年05月10日08:09 | 来源：新华网
小字号

原标题：买保险在京东！京东保险经纪打造京东APP保险品牌营业厅 首批5家头部保司入驻

5月8日，京东APP保险品牌营业厅战略合作伙伴签约仪式在北京成功举行，京东保险经纪与平安财产保险、平安健康保险、中国人民保险、中国太保、阳光财险国内5家头部保险机构达成战略合作。本次战略合作以“开放赋能·共创共赢”为核心理念，凝聚京东保险经纪与保险公司的优势，合力打造更多符合市场需求的保险产品及特色服务，提升广大消费者的保险保障服务体验。

签约仪式现场，也宣布了京东APP保险品牌营业厅于5月8日正式上线。第一批上架的产品，包括了此次首批入驻的5家头部保险机构推出的多种备受消费者关注的产品，涵盖车险、宠物险、旅行险、健康险、儿童保险等，消费者登录京东主站，搜索“买保险”进入保险品牌营业厅，就可以直接购买所需保险产品，并享有专属客服服务。

京东集团客户合作部相关负责人表示，京东成立20年来，始终坚持“做实事、有价值的事”，在保持自身健康发展的同时，一直努力为用户提供极致消费体验，同时助力合作伙伴高质量增长，为用户、行业和社会创造更多价值。在社会对保险需求越来越高的大环境下，京东APP保险品牌营业厅应运而生。依托京东集团在零售、健康、物流等多业务板块的丰富场景，保险品牌营业厅整合了京东集团客户服务能力、技术能力和运营推广能力，能够为广大消费者提供一站式、全互联网化的保险服务，“例如车险领域，京东汽车从售前、售中到售后的全链路业务上，已经合作出许多保险衍生品，我们欣喜地见证保险品牌营业厅与头部保司的战略携手，京东汽车也将以最大的诚意和资源与所有合作伙伴共创共赢。”京东汽车相关负责人在签约仪式上也表达了对未来合作的期待。

关于京东APP保险品牌营业厅的战略发展规划，京东保险经纪相关负责人表示，保险品牌营业厅项目作为开放式的保险商城，核心功能之一是为保险公司和消费者搭建高效匹配的互动平台。保险品牌营业厅将与不同行业进行深度共建，结合京东上丰富的场景和产品品类，让保险公司能更精准的找到自己的目标客户，同时让消费者能更便利地获得所需要的保险服务。

在“生态融合对保险行业的推动力”圆桌论坛上，与会嘉宾们充分交流了关于保险行业的未来走向、互联网技术在保险业中的应用与创新、保险行业的发展战略等话题，分享了各自的发展经验、思路和策略，也对未来的保险行业给出了很多好的建议和探讨。

论坛的焦点话题之一是保险与平台生态融合发展。2023年京东618即将开启，此次签约的战略合作伙伴都将共同参与。为了联动各家保险机构在京东618期间实现快速发展，保险品牌营业厅将迅速构建京东生态和保险机构的深入合作，包括运营措施、保险分析、再保险服务等。对此，来自战略合作保险机构的代表纷纷表示，参与京东618对于传统保险行业将是一次新的尝试和机遇，期待大家能够精诚合作，实现共赢。

签约仪式最后的环节，战略合作保险机构与京东保险经纪进行了集体签约。

京东保险经纪有关负责人表示，未来，京东APP保险品牌营业厅将持续扩大合作伙伴队伍，联合各方进一步了解市场需求、打磨产品细节、促进产品落地，努力实现消费者多元保险需求和产品服务供给之间的平衡，在为广大消费者提供更好保险服务的同时，促进保险机构、保险行业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年全国规上企业就业人员年平均工资92492元
　　人民网北京5月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年，全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。 2022年分区域分岗位就业人员年平均工资。…
乘联会：4月新能源车市场零售同比增长85.6%
　　人民网北京5月9日电 （记者王连香）5月9日，乘联会发布数据显示，2023年4月，中国乘用车市场零售达163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。 新能源汽车方面，4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部