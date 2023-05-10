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扎牢百姓“米袋子” 2022年度秋粮收购总量达19857万吨

2023年05月10日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，截至4月底，2022年度秋粮旺季收购全面结束，主产区各类粮食企业累计收购秋粮19857万吨，同比增加683万吨，增幅3.6%，为近三年来最高水平。

全年粮食主要包括夏粮和秋粮，夏粮旺季收购一般从6月份开始，9月底结束；秋粮一般从9月中下旬开始，持续到第二年4月底结束。

据了解，2022年度秋粮收购期间各类主体入市积极，购销活跃。优质品种需求旺、销路好，企业采购积极性高，优质优价特征明显。

从收购过程看，为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排收储库点790多个，满足了收购需要。数据显示，五省累计收购最低收购价中晚稻近1200万吨，切实发挥了政策托底作用，牢牢守住了“种粮卖得出”的底线。

粮食安全是“国之大者”。秋粮收购结束，夏粮生产随后而至。夏粮夏油是全年粮油生产的第一仗，农业农村部最新农情调度显示，目前全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。南方早稻播栽进入扫尾阶段，北方粮食作物正进入播种高峰。

在2023年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，基于农情调度、各地反映和农技人员实地调查情况，从面积和长势两方面研判，夏季粮油生产总的形势不错。

“去年秋种天气正常，土壤墒情适宜，各地应种尽种，预计小麦面积恢复增加。”潘文博介绍，去年秋种小麦越冬前苗情基础较好，壮苗越冬比例大，为夏粮丰收提供了坚实基础。

为确保夏粮丰收，近日，农业农村部分析研判重大病虫害发生形势，进一步动员部署病虫害防控和“一喷三防”工作。相关负责人表示，各地按照“虫口夺粮”保丰收行动方案要求，加大资金筹措和监测防控工作力度，保证夏粮丰收到手。

“我们要抓紧夏粮中后期的田间管理，一个措施一个措施落实落细，一个环节一个环节抓紧抓好，巩固和发展当前春播持续向好的态势，今年丰收很有希望。”农业农村部专家指导组顾问郭天财说。

(责编：王连香、吕骞)
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