人民网记者 乔雪峰

“公路延伸到哪，产业就跟到哪。”随着国内经济结构多元化的发展趋势，我国多地依托公路沿线丰富的生态资源、环境资源、文化资源、旅游资源，大力发展“路衍经济”，推进农村公路与沿线配套设施、产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村的一体化建设。

强化融合发展，完善沿线基础设施。我国通过发展“路衍经济”，促进产业、旅游、文化等融合发展，为农民建设了一条致富路、发展路、幸福路，交旅融合发展已逐渐成为加快建设交通强国的重要引擎。

前不久，交通运输部办公厅印发《推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》（以下简称《工作要点》），部署了多项重点工作任务，推动“四好农村路”高质量发展，其中就包括推进农村公路与沿线配套设施、产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设，推动发展“路衍经济”等。

农村因路而强，农民因路而富。近年来，我国一直都坚持把“四好农村路”融入农村地区发展中，融入农村地区的产业物流、生态环境中。依托丰富的生态资源和便利的交通条件，各地因地制宜谋划交旅融合。

“五一”假期期间，山东省鄄城县郑营镇冯庄生态园内游人如织，汇成了一片欢乐的海洋。近年来，鄄城县大力发展“路衍经济”、激活公路经济属性,建设了生态农业观光项目，形成了采摘、游玩、餐饮、民宿为一体的产业链条，发展休闲农业，带动了乡村旅游产业的兴旺，不但提高了村民的收入，还为乡村振兴注入了活力。

每年5月，菏泽鲁西新区吕陵镇田寺行政村就迎来盛开的芍药花海，朵朵芍药姹紫嫣，红随风摆动，花农们忙着进行采摘、分拣、冷却，然后运往全国各地。由于交通便利、品种优良、保鲜度佳，这几年，田寺村的芍药销售已经逐渐形成全产业链，年产值近500万元。

春和日暖，草长莺飞。在享有“中原第一湖”美誉的河南省信阳市南湾湖畔，环湖旅游公路像一条神奇的玉带，缠绕着郁郁葱葱的万亩茶园，深蓝色的南湾湖则像一颗璀璨的钻石镶嵌其中。

路路都是景，景景都有路。近年来，信阳市着力交旅文创出彩，加快构建覆盖全市的“快进慢游深体验”综合交通网，助力信阳全域旅游发展，为大别山革命老区振兴发展增动能、提效能。

修一条路、造一片景、富一方百姓。截至2022年年底，信阳市国省干线公路和农村公路通车总里程约2.8万公里，县县有国道、乡乡通干线、村村通硬化路，畅通了交通“微循环”，加速了人流、物流在城乡间的流动，全力助推乡村振兴。

一条公路串起沿路风景，引来四海游客。今年旅游市场的火热，不仅源于美丽的自然风光，更得益于便利的交通。

十年来，全国共新改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，实现了具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。

据交通运输部发布数据显示，截至2022年，全国农村公路总里程已达453万公里，等级公路比例达96%。十年来，我国支持贫困地区新改建了6.5万公里资源路、旅游路、产业路。

县县有国道、乡乡通干线、村村通硬化路。我国农村公路实现了“工业品下乡、农产品进城、电商进村、快递入户”，畅通了交通“微循环”，加速了人流、物流在城乡间流动，交旅融合发展让出行更加美好，让旅游更有“诗意”，“路衍经济”为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供了新引擎。

(责编：王连香、吕骞)

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