证券行业的高质量发展离不开文化建设。相较于券商分类评价中的“硬指标”项目，文化建设则是行业“软实力”的体现。

5月8日，《证券日报》记者从券商处获悉，根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》（以下简称《评估办法》），中证协现启动2022年度证券公司文化建设实践评估（以下简称“实践评估”）。

从参评公司范围来看，2022年度实践评估参评公司范围与2022年度证券公司分类评价参评公司范围一致。从实践评估结果分类分级安排情况来看，总排名前10%公司为A类，最多12家；其中，A类AA级最多5家，其余为A类A级。总排名前40%未进入A类的公司，最多33家；其中，B类BB级最多10家，其余为B类B级。未达到B类要求，且评估计分在6分以上的公司为C类；其中C类CC级最多35家，其余为C类C级。D类包括评估计分低于6分，及根据《评估办法》直接被评为D类情形的公司。

从2022年度文化建设实践评估结果在券商分类评价中的加分情况来看，AA级将加1分，A级加0.8分，BB级加0.5分，B级加0.3分，C类、D类不加分，加分情况由证监会最终决定。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，“文化建设是证券公司高质量发展的重要一环，尤其是如何明确强化金融服务实体的理念，科学合理的规划长期发展目标，以及合规展业都是需要在文化建设过程中不断宣导执行的。在中国特色社会主义发展之路上，更需要突出党建的先锋模范作用，不忘吃苦耐劳的奋斗本质，戒骄戒躁、戒奢戒逸，强化文化建设的思想引领作用。”

4月28日，为做好券商文化建设实践评估工作，强化党建引领，加强职业道德水平建设与廉洁从业管理，突出效果导向、客观导向，中证协对《证券公司文化建设实践评估指标》进行了修订。对于颇受关注的加分项，加分指标调整坚持客观、公平的原则，平衡指标分值，完善指标口径，提升行业机构文化建设的积极性。

具体来看，一是放宽指标统计范围，包括将承办证券监管部门活动及承接地方政府或相关省部级单位的课题纳入加分、放宽文化建设工作获得奖励的范围等。二是进一步明确为证券从业人员水平评价测试提供支持、参与从业人员水平评价测试教材编写等事项的计分口径。三是综合考虑行业机构的参与机会与程度，降低推动自律规则及规范形成指标分值，提高宣传推广文化建设成果指标分值，同时对各具体加分事项设置分值上限，更合理地分配分值。

2022年度实践评估由中证协提供并告知行业的加分事项，共涉及13类指标，包括自律规则制定、自主申报培训授课、考试命题及教材编写、首席例会、行业课题研究获奖等。

例如，中金公司牵头参与了3项协会自律规则、规范研究讨论、起草工作，按加分方法牵头单位每项自律规则或规范加0.1分，最高加0.2分。国泰君安、东北证券、国新证券等21家券商2022年累计达5人次及以上参与协会证券行业人员水平评价测试命题，南京证券、湘财证券等7家券商参与水平测试教材编写。还有8家券商的首席经济学家参加协会季度首席经济学家例会并发表观点，会议成果获省部级以上领导批示，每项加0.05分，最高0.1分。

根据证监会有关要求，中证协要求各券商开展文化建设和员工管理自查工作，重点自查公司党建、薪酬管理、考核管理、投资行为管理、执业行为管理、廉洁从业管理、道德品行管理、社交行为管理、员工培训、内部监督等方面的制度建设及执行情况，实事求是反映存在的问题，制定针对性整改措施，加强内部追责问责力度，并形成自查报告。(记者 周尚伃)

(责编：王仁宏、陈键)

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