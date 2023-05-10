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一季度我国服务进出口总额同比增长8.7%

2023年05月10日09:00 | 来源：证券日报
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5月9日，商务部发布数据显示，2023年一季度，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额15840.1亿元（人民币，下同），同比增长8.7%。其中出口6805.1亿元，下降4.7%，降幅比1月份至2月份收窄7.1个百分点；进口9035亿元，增长21.6%；服务贸易逆差2229.9亿元。

“一季度我国服务贸易发展质量稳步提升，不仅进口快速增长，而且出口也呈现强劲的恢复态势。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示。

知识密集型服务贸易快速增长是我国服务贸易保持增长态势的一个重要原因。

据商务部服贸司负责人介绍，一季度，知识密集型服务进出口6947亿元，同比增长12.8%，占服务进出口总额的比重达43.9%，同比提升1.6个百分点。其中，知识密集型服务出口4155.7亿元，增长18.7%；增长较快的领域是保险服务，增幅达276.4%。知识密集型服务进口2791.3亿元，增长5.1%；增长较快的领域是个人文化和娱乐服务、其他商业服务，分别增长35.4%、20.5%。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，一季度，知识密集型服务进出口占比进一步提升，主要表现为金融保险、个人文娱等服务贸易恢复反弹。知识密集型服务贸易不依赖于实际场景，随着数字经济的发展，成为服务贸易高质量发展的稳定器，也反映出我国服务贸易结构的进一步优化。

数据显示，一季度，旅行服务明显恢复。其中，旅行服务进出口3376.3亿元，同比增长56.6%。其中，出口增长38.4%，进口增长58%。

刘向东预计，随着经济复苏向好和国际交往恢复加快，今年旅行服务贸易将有更大的上升空间。国际旅行、教育、金融保险、知识产权等服务领域或将呈现较快的增长，成为今年服务贸易增长的主要动能。

展望未来，肖本华认为，今年服务贸易总体上机遇大于挑战，一方面，旅行服务等传统服务业加快复苏；另一方面，数字贸易等新型服务贸易发展势头迅猛。（记者 刘 萌）

(责编：王仁宏、陈键)
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