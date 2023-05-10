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多地上调公积金贷款额度 未来购房政策仍有调整空间

2023年05月10日09:09 | 来源：证券日报
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多地仍在继续调整公积金贷款政策。据《证券日报》记者不完全统计，近期，南昌、合肥、苏州、上海、广州等多地调整了住房公积金支持政策，包括提高最高贷款额度、支持多孩家庭购房、支持提取住房公积金付首付款等。

东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示，4月份以来，由于前期积压需求释放较快，近期楼市销量整体上有所下滑。为了巩固一季度楼市回暖势头，房地产行业支持政策还需进一步发力。适度放宽公积金购房政策，是支持刚需和改善性需求的重要措施之一，也是房地产支持政策升级加码的重要信号。

多地密集调整

公积金贷款政策

今年以来，全国各地持续优化房地产相关政策，近期，多地出台政策提高多孩家庭住房公积金贷款额度。

5月6日，南昌住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金有关使用政策的通知》提出，符合住房公积金贷款条件的多子女家庭，购房时申请住房公积金贷款的，贷款额度上浮20%。

除了南昌外，包括广州、苏州等在内的多个热点城市均在公积金购房政策方面，给多孩家庭以更多支持。其中，广州和苏州规定，多子女家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款最高额度可上浮30%。

除了提高住房公积金最高贷款额度，还有一些地方出台政策支持提取住房公积金付首付款等。上海市住房公积金管理委员会近日发布《关于本市实施多子女家庭住房公积金支持政策的通知》，5月1日起，符合提取规定的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金。符合规定的多子女家庭购买首套住房，贷款限额（含补充公积金最高贷款限额）在最高贷款限额的基础上上浮20%。

贵阳市住房公积金管理中心近日发布通知，从5月1日起，贵阳实施多项公积金惠民新政，包括无房职工家庭可以提取公积金支付首付款，提高双缴存职工家庭购买首套住房的最高公积金贷款额度，取消三项住房公积金使用限制条件，青年人及多子女家庭租房可提取公积金支付房租等。

公积金贷款政策优化

成楼市调控重要措施

今年以来，各地针对楼市“因城施策”的力度不断加大。住房公积金政策成为多地优化调整房地产政策的重要内容。

据中指研究院统计，截至5月9日，今年以来，全国已有超百省市（县）优化调整房地产政策，出台调控措施超200次。在公积金政策优化方面，已有近90城对公积金政策进行优化，主要涉及降低公积金首付，提高公积金贷款额度，支持公积金可提可贷、支付首付、商转公等政策。

中指研究院市场研究总监陈文静对记者表示，公积金政策指向性较强，有利于直接为真正有购房需求的居民提供支持，促进住房需求释放。2021年下半年房地产行业进入深度调整期后，由于公积金政策惠及的城市多、范围广，政策优化调整可以更直接和普遍，因此优化公积金政策成为近两年各地支持房地产市场发展、促进需求释放的主要手段之一。

陈文静表示，多城市陆续出台公积金支持“商转公”、提取公积金支付首付、灵活就业公积金试点等政策，拓展了公积金的使用范围，盘活住房公积金，有利于减轻购房者置业压力，提振购房者置业情绪。同时，提高公积金贷款额度，也有利于降低购房者置业成本，或一定程度提振市场预期。多项优惠政策的效果累计积叠加，对购房者置业预期和市场成交的恢复产生一定积极影响，特别是在热点城市。

王青认为，由于各地公积金贷款利率均远低于商贷利率，因此放宽公积金贷款条件、提高公积金贷款额度等措施是当前推动楼市需求端改善，引导房地产行业尽快实现软着陆的重要举措之一。因城施策基调下，不同级别城市在放松公积金贷款政策方面还有一定空间。

“下一步政策工具箱在放宽购房条件、降低首付成数、下调居民房贷利率方面都还有较大潜力可挖。这是提振市场信心，推动房地产行业尽快实现软着陆的关键。”王青表示。（记者 彭 妍）

(责编：王仁宏、陈键)
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