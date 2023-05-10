自资管新规实施以来，券商资管业务逐步回归本源，发力提升主动管理能力，业务结构持续优化，并进入规范有序发展的新阶段。最新数据显示，截至一季度末，在私募资管规模持续压降至5.85万亿元的背景下，券商持续向公募基金业务渗透，合计管理公募产品规模突破1万亿元。

头部券商私募

月均资管规模持续下滑

中基协最新数据显示，截至一季度末，券商私募资管产品存量规模持续压降至6万亿元下方，为5.85万亿元，环比下降6.84%，三个月时间减少了4301亿元。其中，集合资管计划规模为2.79万亿元，环比下降12.33%；单一资管计划规模为3.07万亿元，环比下降1.23%。

从一季度券商私募资管产品备案情况来看，共备案1289只产品，规模合计为598.38亿元。其中，集合资管计划合计备案408.65亿元，占比68.29%；单一资管计划合计备案189.72亿元，占比31.71%。

从投资类型来看，截至一季度末，券商私募资管产品中依旧以固收类产品为主，规模为4.69万亿元，占比80.17%。其次是混合类产品，规模为5816.58亿元，占比为9.94%；权益类产品规模为5452.84亿元，占比为9.32%；商品及金融衍生品类规模为334.57亿元，占比为0.57%。四大类产品中，与上一季度相比，权益类产品、商品及金融衍生品类产品规模保持增长，分别环比增长2.79%、16.36%。

从一季度券商私募资产管理月均规模来看，前二十强月均规模合计为4.47万亿元，前三强依旧是中信证券、中银证券、中金公司。中信证券以9300.97亿元的私募资产管理月均规模位居行业第一，中银证券以3843.45亿元紧随其后；中金公司位列第三，月均规模为3363.06亿元。

不过，上述三家券商私募资产管理月均规模较上一季度均出现明显下降，分别减少1616.09亿元、1499.54亿元、724.96亿元，中信证券的私募资管规模也在有数据统计的2016年之后首次降至万亿元之下。

增速方面，银河金汇资管一季度月均规模环比增长2.79%，是前20强中唯一实现规模增长的公司；国泰君安资管紧随其后，环比微降0.71%；首创证券、安信证券资管、中泰证券资管、财通证券资管等4家公司的月均规模环比降幅均在5%之内。而国金证券、中银证券、招商证券资管、广发证券资管、平安证券等5家公司月均规模环比降幅均超20%。东方证券资管掉出前20强，新进的为国联证券，规模为678.69亿元。

券商公募产品规模

突破万亿元

虽然私募资管规模持续压降，但受益于结构的优化，券商资管业绩表现一直较为稳健。一季度，上市券商共实现资管业务净收入111.2亿元，同比下降2.39%。券商资管业务的业绩分化较大，国泰君安、中泰证券、天风证券的资管业务净收入同比增幅均超100%，43家上市券商中有28家公司资管业务净收入同比下降。

券商资管业绩的稳健也离不开公募基金业务的助力，中证协最新数据显示，2018年至2022年，证券公司公募基金（含大集合）与集合资产管理业务规模占比大幅提升，达40.8%。Wind数据显示，截至一季度末，共有53家券商及资管子公司合计管理公募产品569只，合计资产净值不低于10174亿元（截至2022年末为9808.68亿元）。

对于券商资管业务的发展趋势，西部证券非银金融首席分析师罗钻辉认为，“需要关注的是各家公司成立资管子公司的进展以及申请公募基金牌照的情况。自2022年4月份以来，多家公司已经发布公募拟设立资管子公司和申请公募基金牌照。此外，参控股公募基金的收入贡献对于各家公司业绩增长影响也较大。”

当前，券商通过申请设立资管子公司、申请公募牌照、收购公募基金公司股权等形式，积极布局公募基金业务。5月4日，长城证券设立资管子公司获证监会核准批复，券商资管子公司增至26家。兴证资管、招商证券资管、广发证券资管也于今年向证监会递交了公募基金牌照的申请。

设立资管子公司后，券商也在积极适应新的发展需求。例如，申万宏源把握资管子公司成立契机，坚持市场化、专业化改革。根据转型发展需要大幅优化组织架构，以市场化体制机制建设支持高质量发展；持续加强买方体系建设，全面提升“全资产、多策略”主动管理能力，做大资管产品规模。今年一季度，其资管子公司公募产品规模逆势增长。

同时，在参控股公募基金公司利润贡献度持续提升的趋势下，券商也在进一步增持公募基金公司股权，5月5日，国联证券收购中融基金75.5%股权完成工商变更登记，中融基金成为国联证券控股子公司。（记者 周尚伃）

(责编：王仁宏、陈键)

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