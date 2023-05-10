国家统计局9日发布2022年平均工资数据。

无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，就业人员年平均工资水平第一的都是信息传输、软件和信息技术服务业。房地产行业平均工资水平下降。

2022年平均工资公布

数据显示，2022年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增长6.7%，增速比2021年回落3.0个百分点，扣除价格因素实际增长4.6%。

城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增长3.7%，回落5.2个百分点，扣除价格因素实际增长1.7%。

城镇单位是指城镇地域内从业人员在5人及以上的法人单位，不包括个体工商户和自由职业者。就业人员工资是指单位就业人员领取的由本单位发放的全部劳动报酬，包括工资、奖金和各类津补贴，以及单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。

IT业平均工资最高

中新财经注意到，2022年，无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，就业人员年平均工资水平排在前三位的行业均为技术含量较高的信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业。

其中，信息传输、软件和信息技术服务业平均工资独领风骚，在各行业中为最高。

城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资达到220418元，突破22万元。城镇私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资达到123894元。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍解读称，受人们对互联网学习、工作、社交和网络购物需求量较大等因素影响，信息传输、软件和信息技术服务业两类单位平均工资分别增长9.4%和8.1%。

房地产行业平均工资水平下降

在19个行业门类中，有18个行业的就业人员平均工资保持增长，只有房地产行业平均工资水平下降。

数据显示，城镇非私营单位中，房地产业年平均工资为90346元，下降0.9%。城镇私营单位中，房地产业年平均工资为56435元，下降3.2%。

金融业平均工资增速最高

从平均工资增速来看，金融业平均工资增速最高。

数据显示，城镇非私营单位中，金融业年平均工资达到174341元，增长15.6%。城镇私营单位中，金融业年平均工资达到110304元，同样增长15.6%。

王萍萍解释称，这主要受行业结构调整、减员增效等因素影响。以城镇非私营单位金融业包含的四个行业大类为例，货币金融服务业(主要是银行等)、资本市场服务业(主要是证券基金和投资公司等)和其他金融服务业的工资水平较高，分别为21.6万元、45.2万元和42.3万元，平均工资增速分别为6.1%、2.4%和6.7%，而保险业的平均工资较低，仅为9.1万元，其增速却高达19.1%。

王萍萍指出，保险业平均工资增速较高的主要原因是，工资水平较低的保险代办员在2022年大量减少，使保险业就业人数减少近23%，工资总额减少8.2%。低工资保险业就业人员的减少是金融业平均工资水平变化较大的主要原因。

平均工资东部最高，东北最低

分地区看，无论是在城镇非私营单位还是私营单位中，工资水平都是东部最高，东北最低。

从城镇非私营单位看，东部、中部、西部和东北地区年平均工资分别为13.3万元、9.0万元、10.1万元和9.0万元，分别增长7.1%、5.8%、6.1%和7.6%。以东部为1，东部、中部、西部和东北地区平均工资之比为1:0.68:0.76:0.68，2021年为1:0.69:0.77:0.67，东部与东北地区差距缩小0.01，与中部、西部地区的差距有所扩大。

从城镇私营单位来看，东部、中部、西部、东北地区年平均工资分别为7.3万元、5.3万元、5.6万元和5.0万元，增速分别为4.7%、1.5%、2.8%和3.7%。以东部为1，东部、中部、西部和东北地区平均工资水平之比为1:0.73:0.76:0.68，2021年为1:0.76:0.78:0.69，东部地区与其他地区差距有所拉大。

理性看待个人工资与全国平均工资的差异

对于个人工资与全国平均工资的差异，王萍萍解释称，由于所处地区不同、行业不同、单位类型不同，单位之间的工资水平有时会存在较大差异；在同一单位内部，由于就业人员所处岗位不同，工资水平也会存在一定差异。当前的工资统计使用分组数据反映不同地区、行业、单位类型的工资水平，以及地区内、行业内不同岗位就业人员的工资水平。

王萍萍指出，平均工资数据可以让我们了解劳动力市场中相应就业人员大致的工资水平。但是，由于单位效益不同、个人具体情况不同，即使是同一地区、相同行业、相同单位类型和相同岗位的就业人员，个人工资水平之间仍会存在一些差异。

王萍萍表示，总之，由于种种原因，具体到个人的工资水平和增速，可能与全国平均水平和增速差别较大，这需要从行业、地区、单位类型、岗位以及单位经营状况和个人具体情况出发进行全面分析，理性看待。(李金磊)

(责编：王仁宏、陈键)

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