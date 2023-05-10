中国星辰丨裸眼3D海报·与总书记一起重温这些高光时刻
2023年05月10日12:12 | 来源：央视网
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2023年5月9日，天舟六号发射任务各系统已经完成相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。这是中国空间站转入应用与发展阶段后天舟系统的首次飞行任务，它将为后续发射的神舟十六号和神舟十七号6名航天员乘组送去物资。
“建造空间站，是中国航天事业的重要里程碑。”党的十八大以来，习近平总书记高度重视航天事业发展，全程关注中国空间站“成长历程”，为早日实现建设航天强国的伟大梦想指明前进方向。
“太空快递”再出发，央视网《联播+》特制作裸眼3D海报，与您一起重温总书记的航天寄语和中国空间站建造的精彩瞬间。
（中央广播电视总台央视网）
(责编：徐婵、牛镛)
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