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博大数据新品牌发布会在京启幕

2023年05月10日13:52 | 来源：中国网
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原标题：博大数据新品牌发布会在京启幕

5月9日，博大数据在京隆重召开“博无止境 大有可为”新品牌发布会，为智算数据中心行业的进一步发展揭开新的篇章。发布会邀请了全国200多位业内领袖、知名企业家以及来自投资和产业界的嘉宾汇聚一堂，共同见证了全新品牌“博大数据”的正式发布。

“博大数据” 全新品牌启动仪式

会上，博大数据CEO张永健发表了“博无止境 大有可为”主题演讲，介绍了博大数据的发展历程、核心能力与公司愿景，并强调了数据对于企业和社会的重要性。张永健表示，自2000年至今，博大数据已躬耕数据行业二十余载，正逐渐从行业领导者向行业赋能者转型。博大数据将聚焦“3+1”业务战略，在优势产品、服务能力、技术创新、生态战略等方面进行全方位升级，同时，积极进行国际化布局，加速拓展海外市场，打造全球数字生态。

博大数据CEO张永健

品牌焕新升级，博大数据以新LOGO开启新篇章

本次发布会上，“鹏博士大数据”品牌焕新升级，正式更名为“博大数据”品牌，并宣布启用新LOGO开启新征程。LOGO由品牌首字母“B+D”组成，logo图形以“智慧魔方”为灵感，彰显无限可能，服务为本，专注于为客户量身定制智慧解决方案。色块的聚合寓意企业文化的凝聚力，整体logo动态向上，象征着博大数据公司迈向高层次、国际化、集团化的全方位发展战略。

博大数据对数据中心行业发展前景充满信心。数据随着ChatGPT这类具有颠覆性的应用开始大规模使用，其对于数据量、计算能力的需求，进而拉动数据中心的需求在迅速增长。数据作为万物互联时代最有价值的能源，需要更强大的基础设施支持，数据中心行业的未来不可限量。焕新后的博大数据勇担社会责任，将基于公司全面布局数字生态产业的战略背景，承接原有品牌核心价值，以“领先的数字生态基础设施服务商”为品牌定位，以“打造面向未来的低碳型数字经济发展基石”为品牌使命与愿景，为百行千业的全景数字世界运行提供更为坚实的保障。

博大数据积极响应“东数西算”战略部署，不断加快算力基础设施的建设。目前，在国家政策的指引下，博大数据已在全国范围内部署了以北京、上海、广州、深圳、成都、武汉为核心的环首都、长江经济带、粤港澳大湾区及成渝区域的超大规模智算中心基础设施集群，其数据中心总面积超过30万平方米，拥有机柜数5万余个。此外，博大数据积极进行国际化布局，不断通过资源整合打造全球数字生态,加速拓展海外市场。

紧跟数据中心行业的发展趋势，大咖分享为数据中心产业注入新动力

作为数字时代的基石，数据中心可以有效地存储、处理和分析海量数据，为企业和政府提供关键的决策支持。北京电气设计委员会主任、CDCC数据中心专家委员会主任、国务院政府津贴专家、教授级高级工程师钟景华在“从过去到未来，数据中心发展之路”的主题演讲中，概述了行业标准、建设元年和发展路径，并分析了数据中心发展的六大趋势，包括：数字经济催生数据中心大规模建设；大模型推动智算和超算中心快速发展；“规范”引导数据中心实现节能减排、可持续发展；“双碳”目标严格控制数据中心碳排放；能耗“双控”向碳排放“双控”转变；储备一体化，推进能源消费方式变革。

数据中心产业本身，具备了金融、地产和科技等多重属性。其科技特性决定了数据中心能和其客户、供应商一起享有较高的收益和成长性。其地产属性决定了数据中心能以类似于商业地产的模式，获得较为稳定的现金流回报。其金融属性主要来自于重资产的行业特征，可以通过较强的金融能力，来实现较高收益。这些属性和特征，非常符合作为基金主要出资人的家族办公室和机构投资人的需要。易方达基金管理有限公司REITs投资部副总经理梁余音发表题为“数据中心投资发展现状及趋势”的主题演讲，她从数据中心产业投融资现状出发，介绍了数字中心投资风向和未来发展趋势。

梁余音表示，数据中心公募REITs是数据中心产业发展的重要推动力，有利于提高数据中心资产的流动性和价值，降低融资成本和风险，增加投资者的收益和选择。她认为，数据中心公募REITs的未来发展方向包括：扩大发行规模和覆盖范围，增加多元化的资产类型和地域分布；优化投资结构和运营模式，提高数据中心的效率和稳定性；探索扩募路径和创新机制，增强数据中心的竞争力和灵活性。

博大数据新一代智算中心发布，助力数字经济和产业创新

博大数据建设部高级副总裁陈亮现场发布了旗舰项目“博大数据新一代智算中心”——廊坊智算中心、深圳前海智算中心。她指出，过去的一轮数据中心高速发展，是由互联网的高速发展驱动的，主要特征是快速交付。 AI的特征是任务型，有波峰波谷属性，所以需要数据中心有弹性；同时数据传输的要求更多，对网络也有更高的要求，第三次数据中心革命，向智算中心演变。廊坊和深圳这两个项目是博大数据在智算领域的重要布局，将为客户提供高效、安全、可靠的智算服务，助力数字经济和产业创新。

陈亮还介绍了博大数据新一代智算中心的主要特点和优势，包括：采用先进的超算技术和架构，支持多种计算场景和需求；拥有强大的数据处理能力和存储容量，满足海量数据的分析和挖掘；具备高水平的安全保障和风险控制，保障客户数据的隐私和安全；实现绿色节能和低碳排放，符合国家的双碳目标和可持续发展理念。她表示博大数据有20年网络服务能力，稳定运行能力，多客户产业服务能力的基因，未来希望和行业一起，拓展数据中心的边界，向外拓展和能源联动，结合储能虚拟电网，向内突破网络，算力，和基础设施的边界，给数据中心创造更大的价值。实现广义的智慧数据中心。

圆桌论坛大咖论道，五大签约扩大博大数据“朋友圈”

发布会现场，还举办了以“筑路数字经济，下一代数据中心技术助力企业‘智’胜发展”、“多维赋能，合作共生，释放数据中心基础设施新动能”、“同频共振，构建数据中心多维融合新生态”为主题的三大圆桌论坛，嘉宾们分别从技术创新、客户场景、渠道生态等方面分享了各自的经验和见解，探讨了数据中心行业的发展趋势和挑战。

面对数字化转型大势，嘉宾们认为，未来数据中心需要与硬件供应商、能源供应商、网络运营商等合作伙伴共同合作，形成一个可持续的数字经济生态系统，最大程度地减少资源和能源的浪费，从而加速推动行业创新升级。

值得注意的是，发布会上还举行了重磅签约仪式，华为数字能源、一点资讯、特发信息、鹏博士集团、国家（深圳·前海）新型互联网交换中心等五家企业在现场与博大数据进行签约，达成了在数据中心行业多方面的战略合作，共同推动数据中心行业的发展和创新。此次签约，标志着博大数据正在不断拓展自身的合作伙伴生态，与更多优秀企业合作，共同推动数字经济生态系统的建设。

(责编：曹淼、李源)
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