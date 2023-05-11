中联智慧产业城土方机械园。

鸿星尔克集团大厦。

江西银行大楼。

徽商银行大楼。

冠珠数字化示范工厂。

美腕（上海）网络科技有限公司。

中联重科——

擦亮金字招牌 拓展海外市场

本报记者 宋静思

中国装备，绽放世界。在新加坡巴实潘江港，中联重科多个米段的泵车正在伸展长臂“组团”作业，其中70米泵车创下了国内出口新加坡最长臂架泵车纪录；在沙特NEOM新城的建设现场，超100台中联重科挖掘机正在加速建设“未来之城”……这些都是中联重科抢抓海外机遇、产品广销全球的精彩一瞥。

中联重科成立于1992年，自创立初期就确立了“科技产业化、产业科技化、发展全球化”的发展战略，致力打造世界级的先进制造企业，是中国装备制造业最早“走出去”的企业之一。早在上个世纪末，中联重科的产品就曾出口到埃及等国。2001年，中联重科整体并购英国保路捷公司，成为国内工程机械行业率先走出国门进行海外并购的企业。此后，中联重科在国际化道路上阔步向前，不断打开国际产能合作新空间。同时，加速在白俄罗斯、印度、巴西等新兴市场投资建厂，打造本地化制造集群。

走出去，也要走进去。在国际化进程中，中联重科坚持以“做主、做深、做透”的海外发展思路，遵循“包容、规则、责任、共创、共享”五点共识，围绕本土化经营，形成技术、市场、产能等全方位的协同机制，把海外布点的作用发挥到极致。如今，中联重科已形成横贯欧亚大陆和新兴市场、纵贯南北美洲大陆和非洲大陆的“两横两纵”的海外格局，研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球，产品和服务覆盖130多个国家和地区，境外收入持续增长。

在新的全球产业竞争格局下，中联重科正加速用“地球村思维”拓展海外市场，深化以端对端、数字化、本地化为基础的海外业务体系，进一步完善全球战略布局，擦亮中国装备制造的金字招牌。

鸿星尔克——

抓住发展机遇 推动品牌崛起

本报记者 赵梦阳

据《全民健身计划（2021—2025年）》，到2025年，全国体育产业总规模将达5万亿元大关。根据国家国民体质监测中心数据，跑步是成年人参与度最高的运动之一。人们对专业运动产品的需求与日俱增，也将有力推动体育用品消费市场的持续扩容，国货品牌迎来宝贵的发展机遇。

国货品牌的发展历程，也是品牌创新与科技的发展史。成立23年以来，鸿星尔克始终立足于体育用品行业，以科技赋能运动。近年来，在“科技新国货”理念引导下，鸿星尔克专注运动科技，通过科技与创新不断完善产品功能，改善用户体验。鸿星尔克专注科技，不断洞察消费者的需求，以“创新力”赋能“硬实力”，增强自身竞争力，助推中国运动品牌崛起。

聚焦中国跑者，鸿星尔克以技术与产品创新不断构筑起自己的跑鞋产品矩阵，开启属于自己的品牌进化之路。鸿星尔克坚持，“无论你是初级跑者、进阶跑者，还是精英跑者、职业运动员，在鸿星尔克总有一双适合你的跑鞋”，打造更适合国人运动的装备，满足消费者需求。

从中国品牌到世界品牌，凭借20多年砥砺拼搏，鸿星尔克积极开辟布局全球化战略，把产品销往欧洲、东南亚、中东、美洲、非洲，向世界展示“中国品牌”的力量。

从“制造大国”变为“制造强国”，“中国制造”开始向“中国智造”大步迈进，鸿星尔克是重要的见证者与参与者，以科技创新满足国人运动需求，以责任担当写下属于民族品牌浓墨重彩的一笔，将继续以高质量发展为推进中国式现代化贡献力量。

江西银行——

做好金融助农 推进乡村振兴

本报记者 庄俊亭

近年来，江西银行股份有限公司坚持“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的市场定位，支持乡村振兴的各项部署，提升乡村振兴领域金融支持力度，推进乡村振兴领域金融产品创新，努力为乡村振兴事业持续贡献金融力量。

江西银行实地走访省供销联社各层级公司、区域龙头农业民营企业，深入调研农业产业生产发展、农业龙头企业生产经营、农户生产种植等情况，探索出集供销合作社、涉农企业、农户为产业主体的“农资集采直供”模式。在粮食产后保障上，联合粮商企业解决痛点。

引金融“活水”，滴灌田间地头。江西银行通过数字化技术，推动农业企业底层资产数字化、产业链条透明化。利用农户种植面积、品种、产量、单价、订单和农保等数据，建立“三农”专项分析模型，打造“三农”专属信贷产品“江银i农贷”，对企业下游农资经销商、新兴农业种养大户等进行批量获客、授信，解决农户融资难融资贵的难题，提高普惠金融信贷投放效率，加快金融服务数字化转型。

通过信息化、数据化、移动化、智能化的信息技术，江西银行将各领域专业服务、专业技术和专业人员，凝聚到农业生产经营环节。

近年来，围绕乡村振兴国家战略，推动金融服务向县域和乡村下沉，不断提升涉农金融服务便捷性和可获得性，充分满足乡村振兴多样化金融需求。助力特色农业产业“加速跑”，坚持“一县一品”“一村一品”，创新推出“烟农贷”“橙农贷”“蜜桔贷”“油茶贷”“鱼类养殖贷”“黄鳝养殖贷”等特色化“三农”金融产品10余款，将信贷资金精准“滴灌”农村养殖户、种植户、养殖企业等农业经营主体、助力发展壮大。

徽商银行——

讲好品牌故事 服务地方经济

本报记者 刘书文

“成就客户梦想 创造股东价值 促进员工发展 承担公民责任”，徽商银行自成立以来，以实际行动助力实体经济发展，讲好品牌故事，提供金融服务，展现时代力量。

坚守自身定位，传递品牌价值，树立良好形象。成立以来，徽商银行始终坚持城商行“服务地方经济 服务中小企业 服务广大民众”的定位，用心用情服务客户，以客户为中心，践行金融为民理念，扎根地方、深耕地方、依靠地方、服务地方，努力打造专业的综合金融服务商，争做区域零售业务的领先银行、城乡居民财富管理的首选银行。

服务地方经济，彰显责任担当，推动重大项目落地实施。徽商银行加大信贷投放，持续发力制造业、战新产业、科创企业、绿色金融、乡村振兴等重点领域，促进地方经济平稳增长。

服务中小企业，主动靠前服务，助力企业轻装上阵。徽商银行助企纾困解难，提供延期还本政策支持，将减费让利落到实处。积极响应稳外贸稳外资政策，开通便利化通道，创新“出口e贷”等线上产品，助力企业“出海”。

服务广大民众，用心用情用力，释放扩内需促消费潜力。徽商银行围绕消费信贷、支付结算、金融科技等领域，制定一揽子支持政策，以让利惠民的实际行动，促进增长动能“强起来”、消费“旺起来”、商户经济“活起来”。

接下来，徽商银行将始终全力服务“创新安徽、共进安徽、美丽安徽、开放安徽、幸福安徽”，朝着“创一流品质 建百年徽银”的愿景，擦亮地方金融企业品牌底色，致力打造优秀的地方主流银行，以高质量的金融服务助推地方经济高质量发展。

冠珠瓷砖——

坚持自主研发 打造文化品牌

本报记者 王 洲

随着国家经济实力、综合国力大幅提升，讲好中国故事成为民族品牌共同的愿景。成立之初，冠珠瓷砖就立足打造民族品牌，致力于“砖筑中国瓷砖硬实力”。

把瓷砂土矿变成精美的瓷砖艺术品，在生产制造端，面对国外技术垄断，冠珠坚持走自主研发之路，建立起中国建筑陶瓷绿色智能制造示范基地，并先后实现信息化、自动化、智能化。企业与航天云网合作，建立了“智能制造+工业互联网+智慧园区”示范工厂，为行业智能化发展添砖加瓦。

基于工业互联网平台，冠珠瓷砖以5G通信、数字孪生、大数据、AI人工智能、BI辅助决策等技术为智造“大脑”，智能化的生产流水线为“躯干”，用数字化赋能生产、质检、市场等制造链路各环节，高效保证了产品品质的稳定输出。

既有品质保障，也注重文化创新。近年来，乘着“国潮”东风，冠珠瓷砖聚焦中国文化的传承使命和消费者对美好生活的追求，以数字智造为依托，以陶瓷本质溯源为根、以华夏古都名城为脉，以国韵新潮打造美好人居新体验，创新性地将传统文化融入瓷砖设计，讲好中国家居文化的故事。冠珠“华”系列岩板，以国韵新潮传承美好，让传统文化在一片片岩板上得到展现。

作为民族品牌，冠珠瓷砖十分重视品牌的社会效益。立足于人民对美好生活的向往，冠珠瓷砖积极通过“1000个中国人的家”美居计划，以中国文化涵养中国审美，让中国人的家成为世界美好人居的典范。同时积极响应乡村振兴战略，倾力打造新型乡村建筑案例，成为“绿色建材下乡”指导目录入选品牌，为绿水青山、美好人居添砖加瓦。

作为民族瓷砖企业，冠珠瓷砖将继续立足科技创新，根植中华文化，用民族品牌的匠心坚守和时代担当，为传承中国陶瓷文化发挥品牌示范价值。

美腕——

深耕直播行业 共建公益品牌

本报记者 吴 姗

在数字经济腾飞的背景下，直播行业行驶在发展的快车道上。千千万万个品牌通过直播间触达更为广阔的消费人群，越来越多的消费者在直播间享受到更为丰富便捷的购物体验。作为在行业内深耕8年有余的直播电商机构，美腕践行社会责任，将创新实干担当转化为企业高质量发展的内生动力。

近年来，美腕积极探索直播电商助力乡村振兴新路径。在各级政府的指导下，美腕积极开展公益直播，帮助农产品打通销路。2020年以来，美腕旗下直播间售出近千万件助农产品，云南宁蒗的苦荞茶、新疆喀什的枣、西藏日喀则的青稞面……众多特色产品受到市场欢迎。

儿童教育、妇女健康、绿色环保等也是美腕长期关注、持续投入的重点。在捐款捐物的同时，美腕注重通过公益实现改变。美腕援建20余所希望小学，为偏远地区青少年创造良好学习成长环境；为云南、贵州偏远地区千名妇女免费提供宫颈癌筛查及健康宣讲；在287个城市发起快递盒回收活动，与消费者共护绿水青山……

与此同时，随着直播经济蓬勃发展，直播电商的意义早已从“带货”延伸到产业链上下游。近年来，美腕在助推诸多优质国货品牌快速发展的同时，也推动着中高端供应链国产化。通过与美腕旗下直播间合作，许多国货品牌实现突破，众多新品牌、新产品快速获取消费者青睐，也有诸多老字号品牌重新焕发生机。2022年，超过1600个国货品牌走进美腕旗下直播间，上架国货链接数超1.3万个，销售国货件数超2.4亿件。

随着直播产业的高速发展，合规发展与标准建设成为直播电商行业高质量发展题中之义。美腕2019年成立选品和质检团队，对每一款上播产品进行合规审核，并与行业权威机构和专家合作，持续提升在选品、合规、质检等方面的能力。未来美腕将继续加强合规建设，筑牢稳健发展基石。

本版图片均为资料图片

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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