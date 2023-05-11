人民网北京5月11日电 （记者李栋）夏粮是全年粮食生产的第一季，产量超过全年粮食产量的五分之一。作为夏粮最早成熟的麦区，近期西南麦区迎来大面积开镰收获。农业农村部最新农情调度显示，西南冬小麦收获已过三成。

数据显示：今年全国冬小麦种植面积稳定在3.3亿亩以上。按照地区划分，我国冬小麦种植分为西南、西北、华北和黄淮海、长江中下游4个区域。

按占比来看，西南麦区包括重庆、四川、贵州、云南，冬小麦种植面积1500万亩左右，占比4.5%；西北麦区包括陕西、甘肃、宁夏、新疆，冬小麦种植面积3500万亩左右，占比10.5%；华北和黄淮海麦区包括北京、天津、河北、山西、江苏、安徽、山东、河南，冬小麦种植面积2.67亿亩左右，占比79.6%。长江中下游麦区包括上海、浙江、江西、湖北、湖南，冬小麦种植面积1817万亩，占比5.4%。

从收获时间看，西南麦区由于具备积温足、光照好的优势，每年5月上旬开始陆续收获；长江中下游麦区5月下旬开始收获，持续到6月上旬结束；华北和黄淮海麦区以及西北麦区“六一”前后开始大面积收获，6月下旬基本结束作业。

夏粮夏油是全年粮食生产的第一季，涉及到百姓的口粮和“油瓶子”。在2023年一季度农业农村经济运行情况举行发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年中央财政继续实施小麦“一喷三防”全覆盖补助政策，农业农村部将组织各地社会化服务组织、专业植保服务队，适时开展喷防作业，旨在增粒重、提单产。

“当前，要重点落实好小麦‘一喷三防’，组织好跨区机收，持续抓好机收减损，把丰收的基础转化为丰收的果实。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟说。

(责编：王连香、吕骞)

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