人民网北京5月11日电 （记者赵竹青）据科技部官网消息，5月8日，科技部与国务院国资委召开工作会商会议，共同研究政策措施，支持推动中央企业建设科技领军企业，强化国家战略科技力量。

科技部党组书记、部长王志刚强调，中央企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量，在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。

“要进一步强化企业科技创新主体地位，发挥好中央企业出题人、答题人、阅卷人作用，深化与高校、科研院所的产学研合作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。”王志刚表示，要支持中央企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全；要发挥中央企业在场景驱动科技创新中的重要作用，推动创新资源向产业链开放，带动上下游企业特别是中小企业协同发展；要引导中央企业把基础研究摆在更加突出的位置，加大基础研究投入，提升原始创新能力；要加大中央企业对科技人才的吸引集聚，突破深层次体制机制障碍，为激发人才创新活力营造良好环境。

国资委党委书记、主任张玉卓表示，近年来，在科技部大力支持下，国资委指导推动中央企业主动服务“国之大者”，科技创新工作取得新进展新成效。国资委将进一步加大与科技部工作协同力度，推动中央企业扎实做好科技创新工作，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

“希望科技部进一步支持指导中央企业深度参与国家实验室建设，积极推进科技领军企业建设；牵头实施基础研究项目，融入国家基础研究体系；参与国家重点研发计划、组建国家级创新联合体，强化关键核心技术攻关，打造原创技术“策源地”；完善具有市场竞争优势的科技人才激励机制，激发企业创新创造活力；加快硬科技成果转化，打通产业应用‘最后一公里’，为中央企业更好发挥创新引领带动作用、实现高水平科技自立自强提供强有力政策支持。”张玉卓说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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