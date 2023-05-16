人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

规范化生产打开发展新空间

云南石屏推动特色产业转型升级（高质量发展在一线）

本报记者  杨文明
2023年05月16日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县，做豆腐的历史悠久，不过零散的作坊式生产也存在一些弊端。为了保护云南九大高原湖泊之一的异龙湖，“家家点火、户户冒烟”的生产模式必须转变。

　　于是，豆腐作坊进入工业园区，小作坊发展成了大企业，大企业闯出了大市场。如今，石屏豆腐产业年产值超过40亿元，传统产业有了新的发展。

　　转型——

　　“只要品质在，就不怕卖不出去”

　　过去，石屏县豆腐作坊主许琪的一天，是从凌晨两点开始的——

　　将泡发了半天的黄豆打磨成浆，加入从井里打上来的天然“酸水”，制作远近闻名的石屏豆腐。祖祖辈辈用井水点豆腐，豆腐对许琪而言，不仅是谋生手段，更是一种生活方式。

　　制作豆腐关系着石屏县几千人的生计。然而，“制作豆腐产生的尾水，直排到门前水沟，最终流入异龙湖；加工豆腐得烧煤，产生大量烟尘，导致周边空气质量很差。”眼看着异龙湖水质逐渐变差，许琪自己也觉得，石屏的豆腐产业的确到了不得不转型的时候。

　　从2014年开始，石屏县陆续出台政策，不断提高豆腐产业发展的环保标准：一是淘汰小锅炉，减少空气污染；二是不能直排污水，要集中统一生产、治污。

　　许琪找父亲商量，父子先算账：且不说租厂房、买设备这样大额的一次性开支，单是集中供排水，成本就要涨不少。一边是大幅增加的开支，一边是世代相传的豆腐制作技艺，许琪有些犹豫。最后是父亲的一句话，让他决定把豆腐继续做下去：“只要品质在，就不怕卖不出去。”

　　打定主意后，许琪找到石屏豆腐工业园区管委会原主任普亮明，逐条细问后，发现相关扶持政策还真不少——物业费有减免，自己还能申请特色贷款。在成功申请到30万元贷款后，许琪马上购置了设备，成为第一批迁入石屏豆腐工业园区的业主之一。

　　“用井水点豆腐是石屏的特色，我们要坚持下去。”普亮明告诉许琪，“本地对豆腐的消费需求有限，进入园区后，企业的产量提上去了，我们把豆腐卖到外地，收益能更高。”

　　升级——

　　“围绕一块豆腐，建设一片园区”

　　2019年，许琪成立云南鑫诚豆制品有限公司，用上了自动化生产线。通电打磨，煮浆时不再烧煤，点豆腐用的“酸水”，由园区统一抽取，既防止滥采地下水，也有利于保持井水酸碱度稳定，保证豆腐品质。最让人头疼的尾水，经统一收集后进入园区污水处理厂，进行集中处理后，再进入城市污水处理系统二次处理，达标后排放。

　　记者来到许琪的豆腐厂时，几箱冻品豆腐刚从冷库推出来，寒气直往上蹿。许琪介绍，豆腐售价比小作坊生产时翻了将近一番，而且不缺订单。

　　别看如今豆腐抢手，搬迁之初，这些豆腐险些成了“烫手山芋”。

　　以前小作坊的设备、卫生条件差，豆腐容易腐坏，许琪和同行只能盯着石屏周边的市场。因为竞争激烈，豆腐很难卖上价。成立公司，用上自动化生产线后，产能增长了好几倍，可销售难又成了新挑战。

　　“石屏地方小，做大产业不能靠内耗，要想办法做大‘蛋糕’。”普亮明鼓励许琪，要多走出去开拓新市场。最近几年，当地政府和企业纷纷走出云南，到珠三角、长三角等地开拓市场。“其实没有想象的那么困难，咱们的豆腐口感好，现在品质也更有保证了。”这不，许琪家的鲜豆腐，如今已卖进了长三角地区的商超。

　　“围绕一块豆腐，建设一片园区。产业转型升级的成本看似高，但如果能有效破解瓶颈，收益更高。”普亮明说。

　　拓展——

　　“用对了地方，黄浆水也是资源”

　　走进石屏豆腐工业园区，工人们正在有条不紊地点浆、分拣、包装。如今，县里原本分散的152家豆腐、豆皮作坊，转型成了60家正规企业，2022年产量、产值均实现稳中有升。

　　搬入园区，生产效率提升，销售渠道也越来越宽。当地设立电商创业中心，开辟线上销售渠道，既留住了许琪这样的“老把式”，也吸引来许多年轻团队，研发新产品、探索销售新模式。豆腐爆米花、小包浆豆腐等小吃零食受到年轻人欢迎，大型电商平台上的石屏豆腐旗舰店销售红火。

　　企业闯市场，政府帮忙把方向。“用对了地方，黄浆水也是资源。”普亮明说，制作豆腐产生的黄浆水，是发酵酸菜、制作火锅底料的优质原材料，豆渣还可以用来做宠物用品。

　　如今，石屏县引进了广东朝云集团、深圳尚古堂食品、四川六月天等一批企业，围绕豆腐黄浆水和豆渣开展研发利用。看着黄浆水和豆渣还能废物利用，许琪对新技术有了更多期待。

　　在园区一角，一整套手工制作豆腐的设备引人注目。原来，除了高质量发展豆腐产业，当地还计划推动二、三产融合，建设豆腐主题旅游小镇，展示制作石屏豆腐的古法技艺。除了豆腐里的“乡愁”，石屏米轨小火车如今也重新运行，成为当地文化旅游产业的重要组成部分。石屏县计划依托湖光山色和厚重的文化底蕴，进一步推广石屏的历史文化，吸引游客前来。

　　“这几年异龙湖水质逐渐向好，除了有好看的自然景观，还有好吃的豆腐宴，未来石屏豆腐的产业前景广着呢。”异龙镇党委书记刘国军说。

　　（臧潇参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 08 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解：2023年居住消费市场现状与趋势
　　
促进居住消费健康发展 《2023年居住消费趋势观察报告》今发布
　　人民网北京5月15日电 （记者许维娜）5月15日，《2023年居住消费趋势观察报告》（以下简称“报告”）正式发布。报告由人民网财经研究院、我爱我家共同编制，从行业发展现状、居住消费市场新趋势、居住消费市场服务供给展望等多视角对未来住房消费趋势特征进行了分析和研判。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部