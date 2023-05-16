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央行发布货币政策执行报告

为实体经济提供有力支持

2023年05月16日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月15日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的2023年第一季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，我国货币政策坚持稳健取向，实现了较好的调控效果，有力支持经济发展恢复向好。货币信贷合理增长，一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；3月末人民币贷款、广义货币（M2）、社会融资规模存量同比分别增长11.8%、12.7%和10.0%。信贷结构持续优化，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长26.0%和41.2%。企业融资和个人消费信贷成本稳中有降，3月新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，较去年同期下降0.41个百分点，个人住房贷款加权平均利率为4.14%，较去年同期下降1.35个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，3月末人民币对美元汇率中间价为6.8717元，较上年末升值1.4%。

　　报告认为，当前，我国经济社会全面恢复常态化运行，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，长期发展还具有市场规模巨大、产业体系完备、人力资源丰富等优势条件。也要看到，国内经济内生动力还不强，需求仍然不足；全球经济增长趋缓，通胀仍处高位，主要央行政策紧缩效应显现。对此，既要坚定做好经济工作的信心，又要增强忧患意识，坚持底线思维。

　　报告提出，下一阶段，中国人民银行将建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷政策效能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳，搞好跨周期调节，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。着力支持扩大内需，为实体经济提供有力、稳固支持，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，提升支持实体经济的可持续性。关注物价走势边际变化，引导稳定社会预期，支持构建粮食、能源等保供稳价体制机制，保持物价水平基本稳定。继续深化利率市场化改革，完善央行政策利率体系，持续发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，保持利率水平合理适度。结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，保持再贷款再贴现工具的稳定性，运用好实施期内的阶段性工具，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有力支持。持续发挥政策性开发性金融工具的作用，增强政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 08 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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