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中关村人工智能创新大会举行

2023年05月16日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月15日电  （记者贺勇）日前，中关村人工智能创新大会暨2023中关村科学城科创大赛发布会在北京市海淀区举行。该活动旨在深化落实中关村新一轮先行先试改革政策措施，持续推动北京建设具有全球影响力的人工智能创新策源地和全球数字经济标杆城市。中关村科学城将聚焦人工智能大模型、互联网3.0等前沿新兴产业领域，面向全球招募参赛项目，通过“以赛聚才”“以赛促研”“以赛兴业”，吸引和集聚海内外优质项目和人才落地发展。

　　北京市研究制定了加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案和促进通用人工智能创新发展的若干措施，加快推动人工智能发展，建成具有全球影响力的人工智能创新策源地。海淀区与市级相关部门共同加强算力算法数据要素的供给，推动大模型产业健康发展。“建设北京人工智能公共算力平台，提供开放算力服务，支撑研发创新；大力推进关键核心技术创新，市区协同支持人工智能芯片、高效数据处理等核心技术攻关；鼓励自主可控大模型等新技术、新产品在金融、医疗、城市管理、消费等相关领域示范应用……”海淀区委副书记、区长李俊杰表示，海淀区将对优秀企业和项目给予支持。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 12 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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