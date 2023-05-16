原标题：拼多多“农云行动”走进湖北潜江 网红小龙虾“云拼”加速度

又到了小龙虾火爆的时节，清蒸、油焖、蒜蓉等各种口味小龙虾俘获不少人的味蕾，让人欲罢不能。

湖北省潜江市是中国小龙虾之乡、中国小龙虾加工出口第一市。2022年，潜江小龙虾养殖面积90万亩，小龙虾总产量16.7万吨，产值80亿元。前不久，拼多多“农云行动”走进潜江，为小龙虾商家提供一对一定向运营指导，并为新老商家提供流量、资源位和运营策略支持。目前，莱克、柳伍、新宏业、虾皇等潜江网红潮牌在平台开了官方旗舰店，柳伍小龙虾列入百亿补贴，潜江小龙虾在云端跑出了“加速度”。

调味小龙虾生产车间。摄影 李康

作为国内最大的农产品上行平台，为进一步服务乡村振兴、响应“数商兴农”号召，今年，拼多多启动“农云行动”，投入优势资源，助力农产地解决人才、品控和品牌等诸多瓶颈问题，推动包括潜江在内的全国100个农产区更快“拼上云端”，打造更具韧性和竞争力的数字化农产带。

传统虾企二次创业，触网增幅翻番

刚捕捞上岸，活蹦乱跳的小龙虾分级、称重后，经过清洗、煮沸、冷却、调味等环节，真空包装、冷库保存。与网上订单相匹配后，这些盒装虾便陆续出库，全程冷链，发往全国。眼下正值上市旺季，潜江各大小龙虾加工车间马不停蹄地运转着。

煮虾。摄影 李康

新柳伍食品集团有限公司董事长柳忠虎说，公司成立已有20年，2020年二次创业，成立电商部门，专攻线上渠道。2023年3月，柳伍小龙虾进入拼多多“百亿补贴”“万人团”，第二个月销售便增长100%，位列小龙虾类目TOP榜单。

柳伍在全国率先开发出“虾稻共作”种养模式，发展虾-稻全产业链条，2021年销售额达8个多亿。2022年，速冻食品龙头安井战略入股新柳伍，当年小龙虾销售再创新高。

“今年，我们调整了线上运营策略，扩大原有团队规模。”新柳伍电商部门负责人表示，在拼多多有针对性的指导下，公司基于店铺以往销售数据分析，重新组合规格、研发新品，麻辣小龙虾销售最火爆，其次是蒜蓉口味。

在潜江，成立20多年的湖北莱克集团也是小龙虾行业内的翘楚。2014年之前，莱克集团一直以出口为主。今年2月开始，湖北莱克也正式全面铺开线上渠道，开设拼多多官方旗舰店。莱克电商负责人陈晓勇说，拼多多平台推广费用少、百亿补贴给力，同时还有各种流量扶持以及技术上的指导，销量和盈利状况都很好。

“我们通过拼多多等电商平台迅速积累了口碑与知名度，通过各种分享、拼单、先用后付等新式的品牌打法，迅速捕获了消费者的胃和好感度。”陈晓勇说，相比于传统销售渠道，电商销售能和消费者直接接触，公司也更加注重消费者对产品的体验、反馈、诉求。线上营销大数据还可以反哺上游养殖、研发及深加工的精细化运营，从而更容易打出爆款。

24小时从田头抵达餐桌，还原堂食口感

小龙虾能占领全国“吃货”的餐桌，确保品质稳定、口感最佳，对食品的仓储、物流等供应链体系提出了诸多挑战。而在拼多多数字化供应链的帮助下，从潜江的虾田到抵达全国各地消费者的餐桌，这个过程最短可以在24小时之内完成，最大程度还原堂食的口感。

盒装调味虾。摄影 李康

“煮的时间要控制在2分36秒，这个时间是经过我们的品控部门严格试验过的，虾的口感最佳。”新柳伍车间负责人介绍，还原小龙虾的堂食口感，是线上诸多“宅家”懒癌患者的重度需求。为了确保小龙虾的口感和品质，公司还专门设立了“品虾师”这一岗位，了解烹饪、供应链等各个环节，记录小龙虾的肉质、口感、辣度、色泽等。

同时，为了适应电商平台的消费新需求，柳伍小龙虾的保鲜技术也不断迭代。煮熟小龙虾经调味完毕后，进入了-196℃液氮库，经13分钟的极速冷冻锁住鲜味。

据介绍，创新的液氮速冻锁鲜技术的最大优势就是保存了食物的风味物质和营养成分，在锁住鲜活美味的同时，使微生物处于休眠状态，促使部分微生物低温死亡，有效保证了食品安全；用液氮速冻锁鲜技术处理后的小龙虾与刚烹煮出来的小龙虾基本相同，口感良好，口味鲜美，还原度能达到95%以上。

“技术不断迭代，目前，从活虾到成品，半小时就能搞定。再通过电商渠道，很快就到达消费者的手中。”莱克电商业务负责人陈晓勇说，消费者收到小龙虾后，撕开包装，下锅加热3分钟，便可以端上餐桌，口感和从菜市场买回来加工的活虾基本无异。

多举措扶持小龙虾电商，助力产业数字化转型

今年，拼多多启动“农云行动”，投入优势资源，推动全国100个农产区更快更好“拼上云端”，打造更具韧性和竞争力的数字化农产带，潜江小龙虾产业带也在扶持范围内。

前不久，拼多多“农云行动”小组专程奔赴潜江，深入小龙虾主产区和电商企业调研，帮忙小龙虾养殖户和电商企业解决难题。针对小龙虾头部企业，拼多多给予运营、供应链指导，升级品牌黑标认证，助力品牌打造，并给予流量、补贴等扶持。对于当地小龙虾养殖散户面临的鲜活小龙虾易死亡、难运输的难题，平台专门开辟秒杀渠道活动，助力销售。

“基于对消费者需求的洞察，共建更高质量的货品标准，让小龙虾从产地到餐桌的供应链更短更快，同时也提高了整个链路中的标准性。在小龙虾产业中，我们的目标就是要打造一个从原料端到生产端、物流端，覆盖全产业链的数字化生态供应链。”拼多多“农云行动”相关负责人表示。

数字化供应链的韧性，精准对接了需求，让潜江小龙虾打破了传统的销售半径和经营周期，“云端”的小龙虾可以遨游更远、更久。

“从拼多多平台的表现来看，华北、华南的吃货下单最多，大大扩充了我们的小龙虾版图，让全国更多的消费者品尝到地道、新鲜的湖北美食。”新柳伍电商负责人说，同时，以往在线下，小龙虾的高峰期在暑假快结束的时候，开始出现下降拐点。而在“云端”之上，则实现了“全年不打烊”的吃虾季。消费者24小时可以下单，大冬天都能围炉“撮虾子”，反向延长了小龙虾供应链精深加工环节的生命周期，推动田间地头产量的扩容。

据了解，除潜江外，今年以来，拼多多“农云行动”专项小组先后奔赴昆明、玉溪、南宁、漳州、宁德、霞浦、寿光等多个地区，积极推动各农产区将资源优势转化为产业优势，希望可以借此孵化出更多的农货品牌和新农人群体，进一步推动农产带的数字化进程。（关山）

(责编：曹淼、李源)

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