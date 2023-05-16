本报记者 安胜蓝

原标题：2022年全国新增城乡残疾人就业59.2万人

记者在中国残联15日举行的第三十三次全国助残日活动发布会上获悉，2022年全国新增城乡残疾人就业59.2万人，比上年增加18.4万人。

本次全国助残日的主题为“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，发布会上，中国残联宣文部、维权部、教育就业部、康复部等部门负责人分别介绍了相关领域情况。

近年来，中国残疾人事业发展成就斐然，残疾人权益保障不断加强，残疾人的就业、教育、康复等服务供给不断提升，残疾人的获得感、幸福感持续增强。据介绍，中国残联与民政部、人社部等相关部门联合做好残疾人最低生活保障等社会救助兜底保障工作，残疾人社会保障水平稳步提高。持续加大对国家乡村振兴重点帮扶县残疾人工作的支持力度，截至2022年年底，76.7万残疾人纳入易返贫致贫监测范围。明确低收入家庭重度残疾人可按照单人户纳入低保，成年无业重度残疾人也可参照单人户提出低保申请，同时进一步明确单人户低保政策持续向以老养残、重残无业等特殊困难群体扩展，截至2022年年底，1045.5万残疾人纳入最低生活保障范围。

残疾人教育就业权利得到更好保障。中国残联大力开展残疾人职业培训工作，2022年残疾人职业技能培训50.2万人。“一人一策”精准帮扶高校残疾学生就业,有就业意愿的高校残疾学生就业率超过80%。中国残联等7部门修订《残疾人中等职业学校设置标准》，以利于实现每个省（区、市）至少办好一所残疾人中等职业学校和盲、聋高中（部）的目标。截至2022年年底，全国特殊教育在校生达91.85万人，特殊教育学校2314所，特殊教育专任教师7.27万人。2022年，136.2万人次残疾学生得到教育资助。

残疾人康复服务覆盖更广、质量更高。中国残联持续开展残疾人精准康复服务行动，主动为有需求的残疾人提供康复医疗、功能训练、辅具适配等服务。2021年至2022年，1707.46万残疾人得到基本康复服务，341.8万残疾人得到辅具适配服务，残疾人基本康复服务覆盖率稳定在85%以上。

(责编：杨曦、陈键)

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