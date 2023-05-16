记者 苏雁 本报通讯员 毕莹莹

原标题：让更多科研成果落地生金

这学期，南京邮电大学捷报频传：国际学术期刊《自然·通讯》相继刊发3篇南邮团队在柔性射频天线领域、超余辉领域、有机智能光电材料领域新的研究进展；国家自然科学基金重大项目“新型电力系统信息物理协同主动安全控制基础理论与关键技术”启动会召开；南邮学子当选第十九届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”。

近年来，南京邮电大学始终聚焦国家重大战略和区域经济社会发展需求，“学校树立自立自强、敢为人先的‘南邮志气’，勇闯前沿科学和未来技术无人区，自觉承担起科技强国使命。”南京邮电大学党委书记刘陈表示。

“大团队”联合攻关“大项目”

柔性天线需要具备“轻、薄、柔”的特点，传统天线多由高密度的金属组成。“这种较大的质量和复杂的制造工艺，限制了它在柔性无线通信领域的应用。”在电光学科A楼的教研室里，国家杰出青年科学基金获得者、柔性电子“未来技术”学院院长赵强指着屏幕上的天线，向大家介绍碳化钛材料在制备柔性天线过程中遇到的难题。

针对该难题，“我们首次提出了‘分子胶水’界面改性工艺和先进挤压印刷技术相结合的策略，构建了柔性超宽带Ti3C2单极子天线，实现了在弯曲状态下流畅实时的无线通信传输。”赵强一边测试一边科普，相关论文发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

近年来，南邮面向国家重大战略需求，实施重点科研创新平台提升计划，加大“重大问题导向+学科交叉+首席科学家负责制”的协同创新团队建设，开展有组织的“大团队”联合科研攻关，“天问一号”火星探测器通信设备关键器件研制，智能铁路“通信”系统助力中国速度驰骋“一带一路”，高效“提纯”量子纠缠、大幅“提升”量子签名效率等研究推动信息领域新突破，为国家科技自立自强作出南邮贡献。

汇聚科创“芯”力量

行走在校园，科技创新元素随处可见。在主干道旁，道旗上展示着“创新标兵”的照片和事迹，引来师生们驻足观看，学子们在实践中探寻科创“精神密码”。

“把一个个‘小方块’有序合理地放到‘箱子’里，提高‘箱子’的利用率，就是我们要解决的问题。”在第十九届中国研究生数学建模竞赛总决赛现场，来自通信与信息工程学院的徐声健代表团队答辩，将参赛作品娓娓道来，最终获得“数模之星”称号。

“小方块”是指607个程序基本块，“箱子”则是流水线级数，“通过贪婪—遗传算法、高效的基因点位设计和合理的适应度函数，我们实现了PISA架构芯片资源排布的最优化。”团队队长缪如洋介绍。

除了优化芯片资源排布，青柚量子学生团队攻坚芯片测试技术难题，“基于量子传感的晶圆级电磁兼容测试设备”是他们潜心研究的成果，获得十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品国赛特等奖。“团队持续多年攻关，将量子传感前沿技术应用到芯片测试领域，用原创技术改变当下‘缺芯少魂’的现状。”项目队长周力说道。

南邮积极构建“五位一体”的科技创新体系，持续完善“一赛一院”机制，不断充实以大学生科技节、创新杯等课外学术科技活动为载体的拔尖创新人才培养内涵。近三年在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获金奖10项，2022年入选首批国家级创新创业学院建设单位，在2012—2022年全国普通高校大学生创新创业类竞赛排行榜中位列全国第12名。

打通产教融合“最后一公里”

日前，在仙林校区中博湖畔举办的科技创新成果展上，学生讲解员们向师生介绍南邮校地研究院、新型研发机构的科技成果转化成绩，其中就有集成电路案例。

推开“久久为功520研究生工作室”的大门，墙上挂着中国半导体产业图谱，在中间的一个办公桌，几位同学聚精会神，盯着电脑上一个复杂电路。周国鹏介绍：“我们正在讨论的这项课题是学校和企业的合作项目，要为企业设计一款测试芯粒的电路。”

周国鹏本科就读于南邮微电子科学与工程专业，研究生留校攻读电子信息专业，今年6月即将毕业。2022年6月，周国鹏来到无锡一家中电科集团下属的研究所，除了校内导师，学校还特意为他安排了研究所的高级工程师作为校外导师。

“要加强多学科交叉融合，突破核心关键技术，探索创新人才培养新路径，持续推进产学研合作，让更多科研成果落地生金。”南京邮电大学校长叶美兰表示。

(责编：杨曦、陈键)

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