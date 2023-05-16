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我科学家发现田螺科新属

2023年05月16日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：我科学家发现田螺科新属

　　 新华社昆明5月14日电（记者严勇）此前在云南发现的4个田螺科特有物种，最近被研究人员归于同一个全新的属，并命名为理田螺属，分别为德拉维理田螺、尖龙骨理田螺、滇西理田螺、塔形理田螺。这标志着田螺家族进一步壮大。这一研究成果近日发表在国际学术期刊《动物系统学和进化》上。

　　 论文第一作者、德国柏林自然历史博物馆博士生张乐嘉介绍，2010年起，研究人员系统采集了云南各大湖泊湿地环境中的田螺科物种，并相继发表了2个云南特有田螺科新属，即玺螺蛳属和环螺蛳属。最近几年，他们在大理洱源、剑川和丽江泸沽湖等地采集到4个田螺科特有物种。

　　 经对比研究发现，其特殊的贝壳和口盖的形态、齿舌尤其是外缘齿的超微结构，偏好高海拔地区湖沼相浅水环境的习性，以及基于线粒体基因的分子系统发育，都表明这4个云南特有物种均无法被划分到任何已知的属中，而应归于同一个全新的属。

　　 论文共同作者、广西师范大学生命科学学院副教授杜丽娜介绍，加上新描述的理田螺属，拥有4个特有属的云南再次被证实为全世界田螺科物种多样性最高的地区。理田螺属下的4个物种都只有非常狭窄的分布区，每种仅分布在一个或者几个湖泊、沼泽环境中，且各自的分布区完全不重叠。

　　 张乐嘉说，这个主要分布在滇西北地区的属是田螺科中分布海拔最高的属，其中分布在泸沽湖的尖龙骨理田螺栖息地海拔更是高达2698米，展现出对高原环境的独特适应性。但这些高海拔狭域分布的物种对于环境的变化异常敏感，如今该属所有物种均处于濒危甚至极危的境况。研究人员希望新属的研究发表可以为云南这一极为重要的生物多样性中心的生物保护提供更多理论基础，并促进相关物种的保护措施跟进。

　　 中国是全世界田螺科物种多样性最高的国家，而云南又是国内田螺多样性最高、特有属种最多的地区，目前分布有包含4个特有属在内的共计10个属，占世界田螺科已知属的三分之一，且至少有14个特有种。

(责编：杨曦、陈键)
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