贾品荣

原标题：促进数字贸易升级的路径及举措

党的二十大报告指出，“发展数字贸易，加快建设贸易强国”。数字贸易成为各地促进贸易高质量发展的有力抓手。作为北京“五子”联动中的“一子”，北京全力打造全球数字经济标杆城市，2017—2021年，北京数字贸易占服务贸易的比重提高了15.4%；《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》提出，加快发展新型国际贸易，争创首批“丝路电商”合作先行区；广东数字贸易创新加速推进，华为、腾讯、中兴通讯等一批数字贸易龙头企业发展壮大；浙江制定“确保实现数字贸易额4700亿元”的明确目标，加快建设贸易强省。从国际看，全球发达城市正在借助数字技术塑造新竞争力，比如，美国打造“创新纽约”、英国部署“智慧伦敦”、日本建设“智慧东京”，他们都在加速推进数字贸易发展。种种迹象表明：数字贸易正在成为全球数字经济发展的新趋势，成为拉动经济复苏的强劲引擎。

数字贸易的主要特征

最初，数字贸易仅指数字化的贸易，来源于“电子商务”概念。1998年世界贸易组织将“电子商务”定义为用电子方式进行贸易的过程。2013年，美国国际贸易委员会首次正式提出“数字贸易”，认为数字贸易是国际和国内利用互联网传输产品以及服务的商业活动。随着数字贸易的扩展，数字贸易的内涵日益丰富，不仅包括互联网或依托互联网进行的贸易活动，而且包括实现全球价值链的数据流、智能制造及服务和无数其他平台及应用。我国商务部提出，数字贸易“以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征”，分为数字技术贸易、数字产品贸易、数字服务贸易和数据贸易。作为一种新型贸易方式，数字贸易具有以下特征：

第一，数据成为新型的生产要素。数字技术成为降低贸易成本、提升贸易效率的重要支撑。数据作为新型生产要素，已成为经济高质量发展和产业数字化的关键要素。比如，目前越来越多的科技企业投入“无人工厂”建设热潮，人工智能、AI等技术的发展使机械在很大程度上代替了人工，数据作为生产要素的红利和优势逐渐提升。

第二，贸易运作环节呈现虚拟化。在生产过程中采取虚拟化的数字化知识和信息；交易环节往往是在虚拟的互联网平台上开展和实现的，交易双方通常使用虚拟化的电子支付方式；数字化产品和服务的运输可以通过虚拟化的方式实现。

第三，数字化平台是贸易活动的重要载体。基于数字化平台，商家集聚在一起进行在线沟通互动，卖家通过数字平台展示产品和服务、接受订单，买家通过数字平台搜索产品和服务，进行在线订购和支付，高效地实现数据、产品和服务供需信息的对接及交易的达成。数字化平台为企业之间开展研发、创新和生产等活动的协同合作提供重要支持，使得供应链各方能够高效沟通，及时获取信息和享受技术溢出带来的协同创新效应。

第四，贸易生产实现集约化管理。在数字贸易中，贸易活动主要通过数字化的方式实现，互联网、大数据等数字技术与贸易的各个环节深度融合，促进产品和服务的研发设计、生产制造、市场营销、交易结算、运输支付、海关通关、售后服务等贸易环节的集约化，不仅实现精准的供需匹配，促进要素资源的集约化投入，减少库存积压情况，而且降低了运营成本，减少了信息不对称，有效提高了贸易效率。

第五，贸易主体更加多元化。在以信息通信技术为基础的数字贸易中，交易主体不仅包括大型跨国公司，而且中小型企业和个人消费者也直接参与到贸易活动中——这是传统贸易并不具备的特点。在传统贸易中，中小型企业和个人消费者难以享受贸易红利。在数字贸易中，贸易潜力被深度挖掘。数字化的信息在个体经营者、小微企业和大型跨国公司之间共享，为各个贸易主体提供更加平等的贸易环境，促进贸易普惠化。

第六，贸易监管更为复杂。数字技术的融入使数据跨国流动更加频繁、全球贸易往来更加密切成为必然趋势。个人隐私、数据安全、数据跨境流动、贸易双方数字贸易协定的制定，正在成为监管领域关注的焦点。

推动数字贸易实现升级的路径

数字贸易高质量发展，是以建设贸易强国为目标，实现数字贸易更加高效、更为平衡和更可持续的发展。目前无论国内国外，推动数字贸易实现升级发展，主要通过以下几方面的路径。

升级数字网络基础设施建设水平。数字网络基础设施的建设水平往往与一个地区的技术水平密切相关，网络设施的硬件和软件是影响数字贸易活动开展的关键要素，其建设水平的高低直接关系数字贸易发展的深度和广度。

升级物流环境。数字贸易背后是一条条的供应链体系，所以物流是数字贸易发展的重要支撑。物流基础设施环境直接影响到数字贸易中供应链的整体服务功能，最终会影响数字贸易的贸易效率、贸易成本和贸易质量。

升级数字技术水平。技术的发展水平往往限制着数字贸易的发展高度，是数字贸易发展中的根本制约因素，对数字技术投入、数字人才储备等方面的考量也是衡量数字贸易发展水平的重要内容。不容忽视的是，我国数字贸易在底层技术上面临“卡脖子”问题，在数字技术的基础理论、核心算法、关键设备上与发达国家存在一定差距。

升级数字与产业的融合水平。数字产业化和产业数字化是数字贸易发展过程中的重要内容，也是经济转型时期优化经济结构的重要途径之一。当前，我国数字经济规模已位居世界第二，但数字产业化和产业数字化的拓展还不够，数字产业国际化程度较低。据调查，许多知名大型数字平台企业的营业收入中，海外营收规模占比不足10%。

升级数字贸易潜力。贸易潜力的大小制约着数字贸易发展的空间。一般而言，地区宏观经济实力的大小直接影响其总体的贸易水平，进而在一定程度上影响着本地数字贸易的规模。

形成促进我国数字贸易发展的合力

根据上述推动数字贸易实现升级发展的路径，结合我国国情条件，提升我国数字贸易发展水平应从以下方面发力：

夯实产业发展基础，升级数字基础设施建设水平。为占领全球数字基础设施建设制高点，需进一步提高数字贸易中信息传输的效率和质量。一是加快5G、区块链、数据中心、工业互联网等新一代技术基础设施建设，在未来3~5年内实现我国大部分地区5G信号的覆盖。二是加快数据中心建设，形成国家数据中心、区域数据中心、城市数据中心和企业数据中心等组成的多层次体系。三是大力发展云服务，开发多种场景应用，推动SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）、IaaS（基础设施即服务）等云服务与产业的深度融合。四是大力推进本土软件开发，加快生态圈建设，建立健全开源软件知识产权保护机制。五是扩大我国通信和计算机信息产业规模，构造完整的产业链生态系统。

增强物流保障，升级城市物流网络水平。保证物流产业与数字贸易同步完善，相辅相成。各地应结合自身资源禀赋，着力加快推进物流体系建设，为企业开展数字贸易提供更便捷的内部环境。

全力打造数字人才高地，升级数字技术水平。阿里研究院的数据显示，近五年我国对数字贸易人才的需求增速为年均39%。因此，在“数字人才刚需”时代到来之际，应提升数字技术水平，加快完善人才培养体系。一是加大数字技术研发投入力度，可以对数字企业给予税收优惠、补贴资助、定向贷款等优惠政策。二是推动5G、人工智能、区块链技术等深度赋能贸易活动的各个环节，保证企业数字化转型顺利完成。三是持续优化人才生态，加强国际人才创新创业园、国际人力资源产业园建设，探索与数字经济、数字贸易相适宜的灵活就业制度与政策。四是吸引国内数字化高端人才，增强城市吸引力和包容度，给予高端人才多种优惠政策和保障措施，用人才带动企业发展。五是注重数字人才培养，增强数字人才储备，全力打造数字人才高地。

深入发挥区域比较优势，升级数字贸易潜力。各地区应发挥各自比较优势，打造区域优势互补的开放新格局，催生数字贸易新动能。区域之间可以共建共享公共配套设施，推动建设区域新模式、新业态、新场景、新体制。还可以建立发展成果共享机制，强化区域之间企业的联动创新，形成区域数字贸易体系，加快科技成果落地转化。有条件的地区应加快建设数字贸易会展合作平台，形成覆盖面广、更加开放和稳定的服务网络体系。

鼓励发展模式“百花齐放”，升级产业数字化水平。在数字贸易发展中，有的企业注重渠道创新，依靠以线上平台为主、线下渠道为辅的全渠道营销扩大企业影响力；有的企业注重B端（企业端）、C端（消费端）业务同时发展，通过发挥两者相辅相成的作用，提升企业的市场占有率；有的企业则注重本土化模式，加快产品、营销本土化，深获本土用户的喜爱。这些发展模式都是根据企业自身特点与发展阶段加以推进的，目的都是促进企业快速成长、加速产业数字化进程，都应加以鼓励发展，助力提高我国数字产业国际化程度，实现数字贸易高质量发展。

（作者：贾品荣，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京市科学技术研究院高质量发展研究中心主任）

(责编：杨曦、陈键)

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