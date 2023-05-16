本报记者 张亚雄

原标题：打造推动全球开放创新、合作共享的科技盛会

5月25日至30日，2023中关村论坛将在北京举办。当前，我国科技创新的总体情况怎么样？中关村论坛及中关村示范区的目标、任务及未来愿景如何实现？5月15日，国新办举行新闻发布会，科技部副部长吴朝晖、北京市副市长于英杰就此予以详解。

我国在全球创新版图的影响力显著增强

据吴朝晖介绍，党的十八大以来的十年，我国科技实力伴随着经济实力发展同步壮大。我国创新指标在全球排名已经从2012年的第34位跃升到2022年的第11位，顺利进入创新型国家行列。据统计，前千分之一的中国科学家发表的热点文章数在全球占比已突破40%，高被引文章数超过1/4，“这表明我国在前沿科技、知识创新方面已经成为全球的重要力量，不仅是主要的贡献者，也是解决目前全球一些共性科技问题的推动者。”吴朝晖说。

这十年，我国产生了量子信息、人工智能技术等重大科研成果。“这些技术不仅催生和推动了战略性新兴产业和未来产业发展，同时也推动了传统产业及行业的转型升级。我国高质量发展能力、科技能力显著提升。”吴朝晖说。十年来，我国在农业领域取得了巨大的科技创新成绩，数万项的科技产品和农业产品，为农业领域的特色产业发展及乡村振兴作出了重大贡献。

吴朝晖指出，这十年，我国科技实力大幅跃升，在全球创新版图的影响力显著增强；科技创新支撑引领产业转型发展，服务高质量发展能力显著增强；科技服务于民生福祉，满足人民美好生活需要能力显著增强；科技支撑赋能区域发展，创新高地引领带动作用显著增强。

“这四个显著增强以及科技实力的聚集，为下一个阶段我们国家迈向创新型国家打下了很好的基础。”吴朝晖说。

中关村成为我国创新发展的一面旗帜

“中关村是第一个国家自主创新示范区，已经成为我国创新发展的一面旗帜。”吴朝晖介绍。

“一流世界科技中心的比拼，不仅比拼产业，更要比拼科技策源能力，所以要打造世界一流的新型研发机构。”吴朝晖说，北京国际科创中心的构建仍然要推进改革创新，通过实施中关村世界领先园区建设方案，在三个方面继续推进改革：一是持续推进高水平科技自立自强先行先试改革；二是推进包括财政科技经费支出在内的综合性改革；三是进一步完善“基础设施—基础研究—应用研究—成果转化—产业发展”联动体系。通过这三项改革，推动中关村园区走在前列。

于英杰介绍，北京市目前已培育形成了新一代信息技术和科技服务业两个万亿级产业集群，2022年高技术产业增加值占GDP的比重达到28.4%，数字经济占比提升到了41.6%。中关村示范区企业总收入8.7万亿元，占全国国家高新区的1/6，是2012年的3.5倍，年均复合增长13.3%，年收入亿元以上的企业4244家，是2012年的2.2倍，其中年收入超过千亿元的企业也实现了零的突破，目前已有11家。

于英杰表示，为加快建设中关村世界领先科技园区，北京市将重点抓好三方面工作：一是打造全球领先的原始创新策源地，建设世界高水平人才高地；二是培育世界一流的创新型企业，打造具有世界影响力的产业集群；三是营造具有全球影响力的开放创新合作生态。

于英杰介绍，中关村企业在津冀两地设立分支机构达9500多家，2014年以来，北京流向津冀技术合同成交额累计超过了2200亿元。坚持辐射带动全国，中关村与全国26个省区市的77个地区（单位）建立了战略合作关系，中关村企业累计在外省市区设立分支机构达到9万家，主动融入全球创新网络，300多家跨国公司在中关村设立了地区总部和研发中心，中关村企业2022年出口总额达到了3202.3亿元，是2012年的1.9倍。

“我们希望加快形成各具特色、梯次联动的国际科创中心和区域科创中心组成的高峰和高原，迭代我国下一阶段区域创新高地的布局格局，力争在未来全球创新版图重塑过程中，把握先机、扎实工作，把包括北京在内的国际科创中心打造成未来主要的世界科学中心和创新高地。”吴朝晖说。

6大展区150余场活动打造前沿科技盛会

“我们希望把中关村论坛打造成一个国际性的科技交流峰会，一个宣讲重大政策的平台，一个高端人才汇聚交流的平台，一个展示重要成果的平台和前沿思想碰撞的平台。”吴朝晖说。

2023中关村论坛的主题为“开放合作、共享未来”，将举办150余场活动。据悉，本次论坛将围绕人工智能、生命科学、清洁能源等前沿领域，以及数据治理、女性科技创新、数字体育等热点议题，举办55场平行论坛。在展览展示方面，设置前沿科技与未来产业等6个展区，总面积2.7万平方米，集中展示区块链、高端制造、基因与细胞治疗等领域前沿科技成果。

本次论坛将首次设立女性平行论坛——“科技女性创新论坛”，将通过精心设计的“星空倡议”“揭榜挂帅”等环节，展现前沿科技“她力量”。

自2007年创办以来，中关村论坛已成功举办13届。吴朝晖介绍，作为我国积极参与世界科技创新的实践，深度参与全球科技治理的重要国际交往窗口，中关村论坛为推动北京国际科创中心建设、引领支撑高质量发展、深化科技开放合作，作出了重要贡献。

“我们将在新的更高起点上，践行科技向善理念，将2023中关村论坛办成推动全球开放创新、合作共享的科技盛会。”于英杰表示。

2023中关村论坛由科技部、国家发展改革委、工信部、国资委、中科院、工程院、中国科协和北京市人民政府八家单位共同主办。论坛期间，还将发布一批原创性、颠覆性科研成果和权威性研究报告，举办科技服务创新发展专场会、新型实体企业论坛，以及科学家关于硬科普讲座等一系列配套活动。

(责编：杨曦、陈键)

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